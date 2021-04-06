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Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный
Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный
У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:12
2021-04-06T17:07
альянс врачей
россия
владимирская область
происшествия
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр — РИА Новости. У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, сообщил корреспондент РИА Новости.Васильева и еще несколько человек в белых халатах приехали к ИК-2 в Покрове примерно в 12:30. К этому времени у ворот уже собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ.Около 15:00 полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они мешали работе спецучреждения и проезду транспорта; правоохранители предупредили, что в противном случае протестующим грозит ответственность.После того как Васильева не выполнила требования силовиков, ее попросили уйти с дороги и повели к автозаку. Туда же отвели и оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался объяснить полицейским, что они забрали представителя СМИ, но выяснилось, что у обоих отсутствуют пресс-карты. После этого Чанса также попросили пройти в автозак.Как позднее сообщила пресс-служба управления МВД по Владимирской области на своем сайте, за нарушение общественного порядка в ОВД для дальнейшего разбирательства доставили девять человек. Всего, по данным ведомства, у ворот ИК-2 днем собралось около 45 человек, в том числе порядка 30 журналистов и блогеров.В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603685123.html
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владимирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание главы "Альянса врачей" у колонии, где сидит Навальный
Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасию Васильеву не пустили в колонию к Алексею Навальному. На пути Васильевой и медиков в колонию встали полицейские.
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60
альянс врачей, россия, владимирская область, происшествия

Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный

15:12 06.04.2021 (обновлено: 17:07 06.04.2021)
 
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр — РИА Новости. У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, сообщил корреспондент РИА Новости.
Васильева и еще несколько человек в белых халатах приехали к ИК-2 в Покрове примерно в 12:30. К этому времени у ворот уже собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ.
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Около 15:00 полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они мешали работе спецучреждения и проезду транспорта; правоохранители предупредили, что в противном случае протестующим грозит ответственность.
После того как Васильева не выполнила требования силовиков, ее попросили уйти с дороги и повели к автозаку. Туда же отвели и оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался объяснить полицейским, что они забрали представителя СМИ, но выяснилось, что у обоих отсутствуют пресс-карты. После этого Чанса также попросили пройти в автозак.
Как позднее сообщила пресс-служба управления МВД по Владимирской области на своем сайте, за нарушение общественного порядка в ОВД для дальнейшего разбирательства доставили девять человек. Всего, по данным ведомства, у ворот ИК-2 днем собралось около 45 человек, в том числе порядка 30 журналистов и блогеров.
В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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Алексей Навальный объявил голодовку
 
Альянс врачейРоссияВладимирская областьПроисшествия
 
 
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