https://ria.ru/20210406/navalnyy-1727037208.html

Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный

Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный

У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:12

2021-04-06T15:12

2021-04-06T17:07

альянс врачей

россия

владимирская область

происшествия

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр — РИА Новости. У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, сообщил корреспондент РИА Новости.Васильева и еще несколько человек в белых халатах приехали к ИК-2 в Покрове примерно в 12:30. К этому времени у ворот уже собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ.Около 15:00 полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они мешали работе спецучреждения и проезду транспорта; правоохранители предупредили, что в противном случае протестующим грозит ответственность.После того как Васильева не выполнила требования силовиков, ее попросили уйти с дороги и повели к автозаку. Туда же отвели и оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался объяснить полицейским, что они забрали представителя СМИ, но выяснилось, что у обоих отсутствуют пресс-карты. После этого Чанса также попросили пройти в автозак.Как позднее сообщила пресс-служба управления МВД по Владимирской области на своем сайте, за нарушение общественного порядка в ОВД для дальнейшего разбирательства доставили девять человек. Всего, по данным ведомства, у ворот ИК-2 днем собралось около 45 человек, в том числе порядка 30 журналистов и блогеров.В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603685123.html

россия

владимирская область

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Задержание главы "Альянса врачей" у колонии, где сидит Навальный Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасию Васильеву не пустили в колонию к Алексею Навальному. На пути Васильевой и медиков в колонию встали полицейские. 2021-04-06T15:12 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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альянс врачей, россия, владимирская область, происшествия