https://ria.ru/20210406/navalnyy-1727037208.html
Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный
Полиция начала задержания у колонии, где сидит Навальный
У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:12
2021-04-06T15:12
2021-04-06T17:07
альянс врачей
россия
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043773_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0690b95ae86619fdad6939fa6f1cafad.jpg
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр — РИА Новости. У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, сообщил корреспондент РИА Новости.Васильева и еще несколько человек в белых халатах приехали к ИК-2 в Покрове примерно в 12:30. К этому времени у ворот уже собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ.Около 15:00 полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они мешали работе спецучреждения и проезду транспорта; правоохранители предупредили, что в противном случае протестующим грозит ответственность.После того как Васильева не выполнила требования силовиков, ее попросили уйти с дороги и повели к автозаку. Туда же отвели и оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался объяснить полицейским, что они забрали представителя СМИ, но выяснилось, что у обоих отсутствуют пресс-карты. После этого Чанса также попросили пройти в автозак.Как позднее сообщила пресс-служба управления МВД по Владимирской области на своем сайте, за нарушение общественного порядка в ОВД для дальнейшего разбирательства доставили девять человек. Всего, по данным ведомства, у ворот ИК-2 днем собралось около 45 человек, в том числе порядка 30 журналистов и блогеров.В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603685123.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043773_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d5e1da3e0e7d5dc0df0411f99ff339f8.jpg
Задержание главы "Альянса врачей" у колонии, где сидит Навальный
Лидера признанного иноагентом профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасию Васильеву не пустили в колонию к Алексею Навальному. На пути Васильевой и медиков в колонию встали полицейские.
2021-04-06T15:12
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альянс врачей, россия, владимирская область, происшествия
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 6 апр — РИА Новости.
У исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный
, задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву и съемочную группу CNN, сообщил корреспондент РИА Новости.
Васильева и еще несколько человек в белых халатах приехали к ИК-2 в Покрове примерно в 12:30. К этому времени у ворот уже собрались несколько десятков журналистов федеральных и региональных СМИ.
Около 15:00 полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они мешали работе спецучреждения и проезду транспорта; правоохранители предупредили, что в противном случае протестующим грозит ответственность.
После того как Васильева не выполнила требования силовиков, ее попросили уйти с дороги и повели к автозаку. Туда же отвели и оператора CNN. Корреспондент телеканала Мэттью Чанс попытался объяснить полицейским, что они забрали представителя СМИ, но выяснилось, что у обоих отсутствуют пресс-карты. После этого Чанса также попросили пройти в автозак.
Как позднее сообщила пресс-служба управления МВД по Владимирской области на своем сайте, за нарушение общественного порядка в ОВД для дальнейшего разбирательства доставили девять человек. Всего, по данным ведомства, у ворот ИК-2 днем собралось около 45 человек, в том числе порядка 30 журналистов и блогеров.
В конце марта Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пропустят "приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова
после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. В свою очередь, ФСИН
сообщила, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное и стабильное, он получает в колонии всю необходимую помощь.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.