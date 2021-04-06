https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html

В Кремле отреагировали на сообщения о плохом самочувствии Навального

В Кремле отреагировали на сообщения о плохом самочувствии Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат, но о каких-то особенных... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:22

2021-04-06T13:22

2021-04-06T13:22

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат, но о каких-то особенных условиях речи быть не может.Его спросили о письме секретаря организации Amnesty International ("Международная амнистия") в адрес президента РФ Владимира Путина о Навальном с просьбой позволить ему лечиться.По его словам, о "каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может", существуют определенные правила, в том числе по обращению с теми заключенными, которые заболели."Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечение", - добавил Песков.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия

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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва