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В Кремле отреагировали на сообщения о плохом самочувствии Навального
В Кремле отреагировали на сообщения о плохом самочувствии Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат, но о каких-то особенных... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:22
2021-04-06T13:22
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат, но о каких-то особенных условиях речи быть не может.Его спросили о письме секретаря организации Amnesty International ("Международная амнистия") в адрес президента РФ Владимира Путина о Навальном с просьбой позволить ему лечиться.По его словам, о "каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может", существуют определенные правила, в том числе по обращению с теми заключенными, которые заболели."Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечение", - добавил Песков.Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва

В Кремле отреагировали на сообщения о плохом самочувствии Навального

13:22 06.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат, но о каких-то особенных условиях речи быть не может.
Его спросили о письме секретаря организации Amnesty International ("Международная амнистия") в адрес президента РФ Владимира Путина о Навальном с просьбой позволить ему лечиться.
"Я не располагаю информацией, поступало ли по каким-то каналам или по дипломатическим каналам, или еще как-то это письмо. Я его не видел. Мы с вами видим информацию разную о том, что этот конкретно заключенный помещен в лечебное подразделение этого СИЗО или не помещен. В общем, это... исключительно является прерогативой ФСИН. Все необходимые мероприятия там проводятся", - сказал Песков журналистам.
По его словам, о "каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может", существуют определенные правила, в том числе по обращению с теми заключенными, которые заболели.
"Поэтому если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем предусмотренном уровне лечение", - добавил Песков.
Навальный в среду сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 17:55
Сокамерники Навального рассказали, что о нем думают
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМосква
 
 
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