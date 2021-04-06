https://ria.ru/20210406/navalnaya-1727054081.html

Навального отказываются класть в больницу без паспорта, заявила его жена

Навального отказываются класть в больницу без паспорта, заявила его жена

Жена Алексея Навального, Юлия, опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:25

2021-04-06T16:25

2021-04-06T17:13

россия

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

юлия навальная

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жена Алексея Навального, Юлия, опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации и УДО."В соответствии с требованиями статьи 173 УИК РФ необходимо, чтобы паспорт РФ осужденных находился в личном деле. Отсутствие паспорта препятствует: распоряжению имеющегося имущества у осужденного; госпитализации в больницу на случай болезни; выдачи доверенности; приобретению проездных документов к месту проживания после освобождения; рассмотрению вопроса об УДО", - говорится в тексте опубликованного на ее странице в Instagram документа.Официальным подтверждением РИА Новости не располагает.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), юлия навальная