https://ria.ru/20210406/navalnaya-1727054081.html
Навального отказываются класть в больницу без паспорта, заявила его жена
Навального отказываются класть в больницу без паспорта, заявила его жена
Жена Алексея Навального, Юлия, опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:25
2021-04-06T16:25
2021-04-06T17:13
россия
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
юлия навальная
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жена Алексея Навального, Юлия, опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации и УДО."В соответствии с требованиями статьи 173 УИК РФ необходимо, чтобы паспорт РФ осужденных находился в личном деле. Отсутствие паспорта препятствует: распоряжению имеющегося имущества у осужденного; госпитализации в больницу на случай болезни; выдачи доверенности; приобретению проездных документов к месту проживания после освобождения; рассмотрению вопроса об УДО", - говорится в тексте опубликованного на ее странице в Instagram документа.Официальным подтверждением РИА Новости не располагает.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html
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россия, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), юлия навальная