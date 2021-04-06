https://ria.ru/20210406/nastuplenie-1727039267.html

Украина может начать наступление в конце апреля, заявили в ДНР

Украина может начать наступление в конце апреля, заявили в ДНР

Украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс, может начать наступление в третьей декаде апреля, считает первый замглавы... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:21

2021-04-06T15:21

2021-04-06T17:31

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир зеленский

луганск

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс, может начать наступление в третьей декаде апреля, считает первый замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов."Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники - ред.). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно", - сказал Безсонов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Безсонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему."Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля", - сказал Безсонов.Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Безсонов также ответил положительно."Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение", - добавил он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении – по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле пока не видят намерения украинской стороны успокоиться, отойти от воинствующей тематики и взять под контроль свои подразделения в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донецкая народная республика

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, луганск, оон, украина, в мире