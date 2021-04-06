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Прокуратура проверила инцидент с нападением на школьника с ножом в Пензе
Прокуратура проверила инцидент с нападением на школьника с ножом в Пензе
Прокуратура попросит следствие привлечь руководство школы в Пензе, где 15-летняя ученица напала с ножом на другого ученика, уголовное дело о халатности,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:38
2021-04-06T23:44
россия
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура попросит следствие привлечь руководство школы в Пензе, где 15-летняя ученица напала с ножом на другого ученика, уголовное дело о халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.Ранее следствие сообщило, что днем в понедельник в образовательном учреждении Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним подростком ранила его ножом в спину, потерпевший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры, подозреваемая учится в седьмом классе МБОУ "Центр образования №1 Пензы", а потерпевший - в пятом. Источник РИА Новости в силовых структурах региона пояснял, что, предварительно, у обоих занятие проводилось в одном учебном кабинете."Материалы прокурорской проверки в части выявленной халатности администрации образовательного центра подготовлены для направления в следственные органы с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказала собеседница агентства.Как сообщается в документах на сайте "Центра образования №1 Пензы", учреждение является основной общеобразовательной школой, где на 1 сентября 2020 года с пятого по 11-й класс обучались 305 человек. Отмечается, что в центре образования, в отличие от других школ города, сложный, неоднородный по составу, социальной зрелости, материальному положению, мотивам обучения и уровню подготовки контингент обучающихся.По информации учреждения, подростки, обучающиеся в центре, "отличаются еще и ярко выраженным демонстративно- негативным отношением к учебе, общими низкими познавательными способностями, отрицательной реакцией на требования окружающих". Уточняется, что ежегодная сменяемость контингента школьников составляет от 20% до 30%, большинство переходит в образовательный центр "из-за сложностей в общении с учителями или одноклассниками в своих бывших школах".Ранее в прокуратуре отметили, что по результатам проверки директору "Центра образования №1 Пензы" внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По данным ведомства, девочка с матерью состоят на профилактическом учете в районном подразделении полиции. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнял, что школьнице после инцидента в учебном заведении потребовалась помощь психиатров, а потерпевший получил касательное ранение.
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россия, пенза, происшествия

Прокуратура проверила инцидент с нападением на школьника с ножом в Пензе

22:38 06.04.2021 (обновлено: 23:44 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура попросит следствие привлечь руководство школы в Пензе, где 15-летняя ученица напала с ножом на другого ученика, уголовное дело о халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Ранее следствие сообщило, что днем в понедельник в образовательном учреждении Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним подростком ранила его ножом в спину, потерпевший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры, подозреваемая учится в седьмом классе МБОУ "Центр образования №1 Пензы", а потерпевший - в пятом. Источник РИА Новости в силовых структурах региона пояснял, что, предварительно, у обоих занятие проводилось в одном учебном кабинете.
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"Материалы прокурорской проверки в части выявленной халатности администрации образовательного центра подготовлены для направления в следственные органы с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
Как сообщается в документах на сайте "Центра образования №1 Пензы", учреждение является основной общеобразовательной школой, где на 1 сентября 2020 года с пятого по 11-й класс обучались 305 человек. Отмечается, что в центре образования, в отличие от других школ города, сложный, неоднородный по составу, социальной зрелости, материальному положению, мотивам обучения и уровню подготовки контингент обучающихся.
По информации учреждения, подростки, обучающиеся в центре, "отличаются еще и ярко выраженным демонстративно- негативным отношением к учебе, общими низкими познавательными способностями, отрицательной реакцией на требования окружающих". Уточняется, что ежегодная сменяемость контингента школьников составляет от 20% до 30%, большинство переходит в образовательный центр "из-за сложностей в общении с учителями или одноклассниками в своих бывших школах".
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Ранее в прокуратуре отметили, что по результатам проверки директору "Центра образования №1 Пензы" внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. По данным ведомства, девочка с матерью состоят на профилактическом учете в районном подразделении полиции. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнял, что школьнице после инцидента в учебном заведении потребовалась помощь психиатров, а потерпевший получил касательное ранение.
 
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