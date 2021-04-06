https://ria.ru/20210406/napadenie-1604998485.html

На замглавы МИД Ирана попытались напасть в Вене, сообщили СМИ

На замглавы МИД Ирана попытались напасть в Вене, сообщили СМИ

Представитель иранской оппозиции попытался напасть на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, находящегося в Вене, попытка была пресечена, сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:16

2021-04-06T14:16

2021-04-06T14:16

аббас аракчи

мид ирана

вена

происшествия

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Представитель иранской оппозиции попытался напасть на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи, находящегося в Вене, попытка была пресечена, сообщило агентство Mehr.По его данным, "один из членов антиреволюционного" движения начал оскорблять Аракчи, который в настоящий момент находится в Вене для переговоров по иранской ядерной сделке, после чего попытался напасть на дипломата, попытка была пресечена.Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на уровне политических директоров во вторник. Помимо стран-участниц впервые за долгое время на встрече будут и США, которые в мае 2018 года покинули сделку в одностороннем порядке, а с приходом администрации Джо Байдена заявили о намерении вернуться.

https://ria.ru/20210405/gosdep-1604362059.html

вена

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2021

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аббас аракчи, мид ирана, вена, происшествия, в мире