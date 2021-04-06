https://ria.ru/20210406/nablyudateli-1727029730.html

Лукашенко поручил МИД не быть пассивными наблюдателями

Лукашенко поручил МИД не быть пассивными наблюдателями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны не быть пассивными наблюдателями в отношениях с соседями и заявил, что при необходимости нужно... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:40

2021-04-06T14:40

2021-04-06T14:40

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

мид белоруссии

минск

белоруссия

варшава

в мире

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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны не быть пассивными наблюдателями в отношениях с соседями и заявил, что при необходимости нужно адекватно реагировать на их недружественные действия."Нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно (речь о дипломатическом конфликте с Польшей - ред.). Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями", - приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента.Президент подчеркнул, что Минск не собирается ни с кем воевать. "Мы не собираемся, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат, и очень сильно", - заявил Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике.Он также заявил, что хотел бы услышать от чиновников "конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей".В конце февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций прошло мероприятие по случаю "дня проклятых солдат". Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту героизации военных преступников. Двое соучредителей "Польской школы" были задержаны, прокуратура Бреста инициировала ликвидацию общества. Незарегистрированный Союз поляков в Белоруссии позже сообщил о задержании нескольких его активистов, в частности, в Гродно. Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении председателя незарегистрированного союза поляков и иных лиц уголовное дело по статье "умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды, реабилитация нацизма, совершенные группой лиц".МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте покинуть страну после его участия в этом мероприятии. Польша в ответ решила выслать дипломата посольства Белоруссии в Варшаве. В Минске посчитали это "чрезмерным, асимметричным и деструктивным" ответом и предложили руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть Белоруссию. Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула из консульства в Варшаве.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html

минск

белоруссия

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, мид белоруссии, минск, белоруссия, варшава, в мире