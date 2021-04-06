https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html
Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка
Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что наиболее предрасположены к раку желудка люди, имеющие вторую группу крови. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:18
2021-04-06T18:18
2021-04-06T18:38
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что наиболее предрасположены к раку желудка люди, имеющие вторую группу крови. По его словам, по группе крови можно определить склонность человека к заболеваниям. "Это все генетически, это набор генов, и масса заболеваний встречаются у определенных носителей генов чаще, чем у каких-то других", — объяснил медик.Также врач добавил, что люди, обладающие первой группой крови, склонны к язвам желудка.
https://ria.ru/20201206/rak-1587938452.html
https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество