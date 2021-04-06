https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727079254.html

Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка

Мясников заявил о связи между группой крови и раком желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что наиболее предрасположены к раку желудка люди, имеющие вторую группу крови. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:18

2021-04-06T18:18

2021-04-06T18:38

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что наиболее предрасположены к раку желудка люди, имеющие вторую группу крови. По его словам, по группе крови можно определить склонность человека к заболеваниям. "Это все генетически, это набор генов, и масса заболеваний встречаются у определенных носителей генов чаще, чем у каких-то других", — объяснил медик.Также врач добавил, что люди, обладающие первой группой крови, склонны к язвам желудка.

https://ria.ru/20201206/rak-1587938452.html

https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество