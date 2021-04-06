В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба главы республики.
Согласно целевому показателю, в 2021 году в Мордовии должно быть создано около 1,5 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. Рабочие места будут появляться благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка".
"Врио главы Мордовии обратил особое внимание на проект Федерального казначейства – создание в Саранске Центра по ведению бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Однако пока здесь есть проблемы с набором специалистов-бухгалтеров, которые должны иметь высокие профессиональные компетенции", - говорится в сообщении.
В этой связи Здунов поручил правительству вплотную заняться вопросом подготовки кадров для создаваемой структуры. "Вместе с казначейством проводите обучение – нужно набирать людей, аттестовывать их и устраивать на работу. Триста бухгалтеров с достойной оплатой труда должны работать в этом центре в Саранске и обслуживать ПФО", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Еще одна важная инвестиционная ниша – IT-технологии. Врио главы республики в понедельник встречался с представителями отрасли и обсуждал с ними направления взаимодействия. IT-индустрия, как подчеркнул Здунов, способна вернуть на родину многих высококлассных специалистов при наличии в республике соответствующих условий.
"Мы должны создать бизнесу условия для работы, а они будут создавать рабочие места. Надо разработать конкретную программу действий в этом направлении. Сделать это не так сложно, как кажется, но эффект от этого будет очень значительный", - сказал руководитель республики.