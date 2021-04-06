https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html

В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест

В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест

Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:52

2021-04-06T14:52

2021-04-06T14:52

республика мордовия

артем здунов

саранск

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба главы республики.Согласно целевому показателю, в 2021 году в Мордовии должно быть создано около 1,5 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. Рабочие места будут появляться благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка".В этой связи Здунов поручил правительству вплотную заняться вопросом подготовки кадров для создаваемой структуры. "Вместе с казначейством проводите обучение – нужно набирать людей, аттестовывать их и устраивать на работу. Триста бухгалтеров с достойной оплатой труда должны работать в этом центре в Саранске и обслуживать ПФО", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Еще одна важная инвестиционная ниша – IT-технологии. Врио главы республики в понедельник встречался с представителями отрасли и обсуждал с ними направления взаимодействия. IT-индустрия, как подчеркнул Здунов, способна вернуть на родину многих высококлассных специалистов при наличии в республике соответствующих условий.

https://ria.ru/20210331/mordoviya-1603672523.html

https://ria.ru/20210316/kombinat-1601554329.html

саранск

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артем здунов, саранск, экономика