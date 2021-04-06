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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210406/mordoviya-1727032585.html
В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест
В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест
Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:52
2021-04-06T14:52
республика мордовия
артем здунов
саранск
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба главы республики.Согласно целевому показателю, в 2021 году в Мордовии должно быть создано около 1,5 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. Рабочие места будут появляться благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка".В этой связи Здунов поручил правительству вплотную заняться вопросом подготовки кадров для создаваемой структуры. "Вместе с казначейством проводите обучение – нужно набирать людей, аттестовывать их и устраивать на работу. Триста бухгалтеров с достойной оплатой труда должны работать в этом центре в Саранске и обслуживать ПФО", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Еще одна важная инвестиционная ниша – IT-технологии. Врио главы республики в понедельник встречался с представителями отрасли и обсуждал с ними направления взаимодействия. IT-индустрия, как подчеркнул Здунов, способна вернуть на родину многих высококлассных специалистов при наличии в республике соответствующих условий.
https://ria.ru/20210331/mordoviya-1603672523.html
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артем здунов, саранск, экономика

В Мордовии создадут около 1,5 тысячи рабочих мест

14:52 06.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник провел совещание с членами правительства региона по реализации плана создания рабочих мест, сообщает пресс-служба главы республики.
Согласно целевому показателю, в 2021 году в Мордовии должно быть создано около 1,5 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. Рабочие места будут появляться благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка".
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31 марта, 17:31Республика Мордовия
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"Врио главы Мордовии обратил особое внимание на проект Федерального казначейства – создание в Саранске Центра по ведению бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Однако пока здесь есть проблемы с набором специалистов-бухгалтеров, которые должны иметь высокие профессиональные компетенции", - говорится в сообщении.
В этой связи Здунов поручил правительству вплотную заняться вопросом подготовки кадров для создаваемой структуры. "Вместе с казначейством проводите обучение – нужно набирать людей, аттестовывать их и устраивать на работу. Триста бухгалтеров с достойной оплатой труда должны работать в этом центре в Саранске и обслуживать ПФО", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Еще одна важная инвестиционная ниша – IT-технологии. Врио главы республики в понедельник встречался с представителями отрасли и обсуждал с ними направления взаимодействия. IT-индустрия, как подчеркнул Здунов, способна вернуть на родину многих высококлассных специалистов при наличии в республике соответствующих условий.
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16 марта, 20:56Республика Мордовия
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"Мы должны создать бизнесу условия для работы, а они будут создавать рабочие места. Надо разработать конкретную программу действий в этом направлении. Сделать это не так сложно, как кажется, но эффект от этого будет очень значительный", - сказал руководитель республики.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновСаранскЭкономика
 
 
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