https://ria.ru/20210406/mid-1727044283.html

Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан

Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан

8 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам поездки главы российского МИД в Индию и Пакистан.

2021-04-06T15:43

2021-04-06T15:43

2021-04-06T15:43

анонсы

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Задать вопросУчастники:- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.К разговору приглашен эксперт Института востоковедения РАН.5-6 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Нью-Дели, в ходе которого прошли переговоры с его индийским коллегой С. Джайшанкаром в том числе по вопросам подготовки предстоящей в этом году встречи на высшем уровне. На 6-7 апреля запланирован его визит в Пакистан, где намечены переговоры с главой пакистанского МИД Шахом Махмудом Курейши. Вопросы региональной безопасности и международной повестки с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, объединяют оба визита.О прошедших переговорах и встречах, о двусторонней повестке российско-индийских и российско-пакистанских отношений, о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19, взаимодействии в торгово-экономической и контртеррористической сферах пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы