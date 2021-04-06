Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан
8 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам поездки главы российского МИД в Индию и Пакистан.
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Участники:
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.
К разговору приглашен эксперт Института востоковедения РАН.
5-6 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Нью-Дели, в ходе которого прошли переговоры с его индийским коллегой С. Джайшанкаром в том числе по вопросам подготовки предстоящей в этом году встречи на высшем уровне. На 6-7 апреля запланирован его визит в Пакистан, где намечены переговоры с главой пакистанского МИД Шахом Махмудом Курейши. Вопросы региональной безопасности и международной повестки с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, объединяют оба визита.
О прошедших переговорах и встречах, о двусторонней повестке российско-индийских и российско-пакистанских отношений, о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19, взаимодействии в торгово-экономической и контртеррористической сферах пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.
К разговору приглашен эксперт Института востоковедения РАН.
5-6 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Нью-Дели, в ходе которого прошли переговоры с его индийским коллегой С. Джайшанкаром в том числе по вопросам подготовки предстоящей в этом году встречи на высшем уровне. На 6-7 апреля запланирован его визит в Пакистан, где намечены переговоры с главой пакистанского МИД Шахом Махмудом Курейши. Вопросы региональной безопасности и международной повестки с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, объединяют оба визита.
О прошедших переговорах и встречах, о двусторонней повестке российско-индийских и российско-пакистанских отношений, о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19, взаимодействии в торгово-экономической и контртеррористической сферах пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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