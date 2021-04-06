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Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан
Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан
8 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам поездки главы российского МИД в Индию и Пакистан.
2021-04-06T15:43
2021-04-06T15:43
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Задать вопросУчастники:- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.К разговору приглашен эксперт Института востоковедения РАН.5-6 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Нью-Дели, в ходе которого прошли переговоры с его индийским коллегой С. Джайшанкаром в том числе по вопросам подготовки предстоящей в этом году встречи на высшем уровне. На 6-7 апреля запланирован его визит в Пакистан, где намечены переговоры с главой пакистанского МИД Шахом Махмудом Курейши. Вопросы региональной безопасности и международной повестки с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, объединяют оба визита.О прошедших переговорах и встречах, о двусторонней повестке российско-индийских и российско-пакистанских отношений, о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19, взаимодействии в торгово-экономической и контртеррористической сферах пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам визита Сергея Лаврова в Индию и Пакистан

15:43 06.04.2021
 
Читать ria.ru в
8 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам поездки главы российского МИД в Индию и Пакистан.
Задать вопрос

Участники:
- доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ.

К разговору приглашен эксперт Института востоковедения РАН.

5-6 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершил рабочий визит в Нью-Дели, в ходе которого прошли переговоры с его индийским коллегой С. Джайшанкаром в том числе по вопросам подготовки предстоящей в этом году встречи на высшем уровне. На 6-7 апреля запланирован его визит в Пакистан, где намечены переговоры с главой пакистанского МИД Шахом Махмудом Курейши. Вопросы региональной безопасности и международной повестки с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и ШОС, объединяют оба визита.
О прошедших переговорах и встречах, о двусторонней повестке российско-индийских и российско-пакистанских отношений, о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19, взаимодействии в торгово-экономической и контртеррористической сферах пойдет речь в рамках мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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