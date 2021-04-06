https://ria.ru/20210406/medizdeliya-1604444032.html
Госдума поддержала проект об изъятии контрафактных медицинских изделий
Госдума поддержала проект об изъятии контрафактных медицинских изделий
Госдума приняла в первом чтении проект о порядке изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:01
2021-04-06T14:01
2021-04-06T14:05
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект о порядке изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".В законопроекте предлагается наделить правительство РФ полномочиями устанавливать порядок изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий, которые не проходят в качестве вещдоков в уголовных делах и не служат доказательствами в делах об административных правонарушениях.Из проекта следует, что на владельцев таких медизделий будет наложена обязанность по возмещению расходов, связанных с их изъятием.Согласно законопроекту, право принимать решения об изъятии и уничтожении указанных медицинский изделий, а также обращаться в суд с исками о принудительном их исполнении получат уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Такими же полномочия наделят региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны здоровья.
https://ria.ru/20201123/meditsina-1585943906.html
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здоровье - общество, госдума рф, общество
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума
приняла в первом чтении проект о порядке изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий.
Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".
В законопроекте предлагается наделить правительство РФ полномочиями устанавливать порядок изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий, которые не проходят в качестве вещдоков в уголовных делах и не служат доказательствами в делах об административных правонарушениях.
Из проекта следует, что на владельцев таких медизделий будет наложена обязанность по возмещению расходов, связанных с их изъятием.
Согласно законопроекту, право принимать решения об изъятии и уничтожении указанных медицинский изделий, а также обращаться в суд с исками о принудительном их исполнении получат уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Такими же полномочия наделят региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны здоровья.