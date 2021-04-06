https://ria.ru/20210406/medizdeliya-1604444032.html

Госдума поддержала проект об изъятии контрафактных медицинских изделий

Госдума поддержала проект об изъятии контрафактных медицинских изделий

Госдума приняла в первом чтении проект о порядке изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:01

2021-04-06T14:01

2021-04-06T14:05

здоровье - общество

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект о порядке изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".В законопроекте предлагается наделить правительство РФ полномочиями устанавливать порядок изъятия фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий, которые не проходят в качестве вещдоков в уголовных делах и не служат доказательствами в делах об административных правонарушениях.Из проекта следует, что на владельцев таких медизделий будет наложена обязанность по возмещению расходов, связанных с их изъятием.Согласно законопроекту, право принимать решения об изъятии и уничтожении указанных медицинский изделий, а также обращаться в суд с исками о принудительном их исполнении получат уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Такими же полномочия наделят региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны здоровья.

https://ria.ru/20201123/meditsina-1585943906.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, госдума рф, общество