https://ria.ru/20210406/meditsina-1727041307.html

Госдума приняла в I чтении проект о школьной медицине

Госдума приняла в I чтении проект о школьной медицине

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:30

2021-04-06T15:30

2021-04-06T15:30

леонид огуль

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине.Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав ребенка", "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об образовании".Согласно законопроекту, до занятий по физкультуре школьники будут допускаться с учетом состояния здоровья, а также на основании медосмотров. Также предусмотрена обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что в общеобразовательных организациях осуществляются мероприятия по охране здоровья обучающихся. Учебные учреждения должны признавать и соблюдать права детей в этой сфере.Как заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в советский период школьные врачи, входя в педагогические советы школ, имели там право решающего голоса. "На сегодняшний день школьная медицина, к сожалению, утратила статус приоритетной… Часто в школьных медкабинетах работают приходящие специалисты из поликлиник, которые присутствуют на месте не всегда каждый день. В такой ситуации речь о системном подходе к охране здоровья школьников не идёт", - сказал Огуль.Он отметил, что предлагаемые поправки "предполагают целый ряд мер, начиная с возвращения в школы и детские сады полноценной системы медицинских кабинетов и вплоть до особого порядка допуска обучающихся к занятиям физкультурой и спортом". Законопроект "должен вывести школьную медицину на другой уровень", подчеркнул депутат."После принятия законопроекта важно нам, депутатам, на своих территориях взять под контроль реализацию закона, чтобы новая система оперативно заработала", - заключил Огуль.

https://ria.ru/20210330/vospitanie-1603499130.html

https://ria.ru/20210324/shkoly-1602680674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид огуль, госдума рф, общество