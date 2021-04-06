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Госдума приняла в I чтении проект о школьной медицине
Госдума приняла в I чтении проект о школьной медицине
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:30
2021-04-06T15:30
леонид огуль
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине.Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав ребенка", "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об образовании".Согласно законопроекту, до занятий по физкультуре школьники будут допускаться с учетом состояния здоровья, а также на основании медосмотров. Также предусмотрена обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что в общеобразовательных организациях осуществляются мероприятия по охране здоровья обучающихся. Учебные учреждения должны признавать и соблюдать права детей в этой сфере.Как заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в советский период школьные врачи, входя в педагогические советы школ, имели там право решающего голоса. "На сегодняшний день школьная медицина, к сожалению, утратила статус приоритетной… Часто в школьных медкабинетах работают приходящие специалисты из поликлиник, которые присутствуют на месте не всегда каждый день. В такой ситуации речь о системном подходе к охране здоровья школьников не идёт", - сказал Огуль.Он отметил, что предлагаемые поправки "предполагают целый ряд мер, начиная с возвращения в школы и детские сады полноценной системы медицинских кабинетов и вплоть до особого порядка допуска обучающихся к занятиям физкультурой и спортом". Законопроект "должен вывести школьную медицину на другой уровень", подчеркнул депутат."После принятия законопроекта важно нам, депутатам, на своих территориях взять под контроль реализацию закона, чтобы новая система оперативно заработала", - заключил Огуль.
https://ria.ru/20210330/vospitanie-1603499130.html
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леонид огуль, госдума рф, общество

Госдума приняла в I чтении проект о школьной медицине

15:30 06.04.2021
 
© РИА Новости / Александр КондратюкВ России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают четыре миллиона человек
В России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают четыре миллиона человек - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о школьной медицине.
Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав ребенка", "Об основах охраны здоровья граждан" и "Об образовании".
Согласно законопроекту, до занятий по физкультуре школьники будут допускаться с учетом состояния здоровья, а также на основании медосмотров. Также предусмотрена обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.
Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что в общеобразовательных организациях осуществляются мероприятия по охране здоровья обучающихся. Учебные учреждения должны признавать и соблюдать права детей в этой сфере.

"Мы полагаем, что ко второму чтению получим поддержку по очень важному направлению. Сегодня медицинский работник школы в законе "Об образовании" находится, его описание, в разделе вспомогательного персонала… В советское время в законе "О школьной медицине" он входил в состав педагогических советов. Мы считаем, что это нужно вернуть", - сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат "Единой России" Дмитрий Морозов, выступая перед пленарным заседанием.

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Как заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в советский период школьные врачи, входя в педагогические советы школ, имели там право решающего голоса. "На сегодняшний день школьная медицина, к сожалению, утратила статус приоритетной… Часто в школьных медкабинетах работают приходящие специалисты из поликлиник, которые присутствуют на месте не всегда каждый день. В такой ситуации речь о системном подходе к охране здоровья школьников не идёт", - сказал Огуль.
Он отметил, что предлагаемые поправки "предполагают целый ряд мер, начиная с возвращения в школы и детские сады полноценной системы медицинских кабинетов и вплоть до особого порядка допуска обучающихся к занятиям физкультурой и спортом". Законопроект "должен вывести школьную медицину на другой уровень", подчеркнул депутат.
"После принятия законопроекта важно нам, депутатам, на своих территориях взять под контроль реализацию закона, чтобы новая система оперативно заработала", - заключил Огуль.
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