XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии
10:25 06.04.2021 (обновлено: 12:24 06.04.2021)
7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова Н.Н..
Участники:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.
В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области онкологии. Будут обсуждены новейшие достижения в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
Подробная информация о мероприятии на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.
В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области онкологии. Будут обсуждены новейшие достижения в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
Подробная информация о мероприятии на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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