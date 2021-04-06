https://ria.ru/20210406/meditsina-1604398220.html

XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

7 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова Н.Н..

2021-04-06T10:25

2021-04-06T10:25

2021-04-06T12:24

анонсы

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Участники: - Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей КАПРИН.В мероприятии примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области онкологии. Будут обсуждены новейшие достижения в области борьбы с онкологическими заболеваниями.Подробная информация о мероприятии на сайте Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы