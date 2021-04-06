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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/manizha-1688904588.html
СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения
СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения
Следователи начали проверку песни "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, сообщил Агентству городских... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:24
2021-04-06T15:46
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
шоу-бизнес
следственный комитет россии (ск рф)
евровидение
александр бастрыкин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку песни "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах."Поступило обращение &lt;…&gt; о возможном нарушении уголовного законодательства в связи с распространением, в том числе в интернете, сценического номера Манижи Хамраевой, подготовленного для демонстрации на конкурсе Евровидение-2021", — сказал собеседник агентства.Проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин". Ранее сообщалось, что редакция газеты обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова песни Манижи. Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня "Russian Woman" вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
https://ria.ru/20210405/manizha-1604355912.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, шоу-бизнес, следственный комитет россии (ск рф), евровидение, александр бастрыкин, роттердам, общество

СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения

14:24 06.04.2021 (обновлено: 15:46 06.04.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку песни "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
"Поступило обращение <…> о возможном нарушении уголовного законодательства в связи с распространением, в том числе в интернете, сценического номера Манижи Хамраевой, подготовленного для демонстрации на конкурсе Евровидение-2021", — сказал собеседник агентства.
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Жириновский рассказал, что ему не нравится в песне Манижи для Евровидения
Проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин". Ранее сообщалось, что редакция газеты обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова песни Манижи.
Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня "Russian Woman" вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияШоу-бизнесСледственный комитет России (СК РФ)ЕвровидениеАлександр БастрыкинРоттердамОбщество
 
 
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