https://ria.ru/20210406/manizha-1688904588.html

СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения

СМИ: СК начал проверку песни Манижи для Евровидения

Следователи начали проверку песни "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, сообщил Агентству городских... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:24

2021-04-06T14:24

2021-04-06T15:46

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

шоу-бизнес

следственный комитет россии (ск рф)

евровидение

александр бастрыкин

роттердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600760283_0:0:1095:616_1920x0_80_0_0_34dc2f19c489b543a670721e97a794ba.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку песни "Russian Woman", с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах."Поступило обращение <…> о возможном нарушении уголовного законодательства в связи с распространением, в том числе в интернете, сценического номера Манижи Хамраевой, подготовленного для демонстрации на конкурсе Евровидение-2021", — сказал собеседник агентства.Проверка началась после обращения руководителя АНО "Ветеранские вести" Вячеслава Калинина, который усмотрел в сценическом номере "грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин". Ранее сообщалось, что редакция газеты обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова песни Манижи. Манижа представит Россию на Евровидении, которое пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Песня "Russian Woman" вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.

https://ria.ru/20210405/manizha-1604355912.html

https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html

россия

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, шоу-бизнес, следственный комитет россии (ск рф), евровидение, александр бастрыкин, роттердам, общество