Суд не разрешил Магомедову выступать по видеосвязи
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБизнесмен Магомед Магомедов на заседании Тверского суда Москвы
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мещанский районный суд отказал защите совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова в участии в процессе по видеосвязи, адвокаты мотивировали просьбу проблемами со здоровьем доверителя, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"В удовлетворении ходатайства отказать в полном объеме… Неоднократно проводилось медицинские обследования, а медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала судья.
Адвокаты заявили, что их подзащитный имеет некий диагноз, препятствующий личному участию в заседании. Они просили о его участии по видеосвязи, поскольку "процедура конвоирования представляет реальную угрозу для здоровья подсудимого".
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными они себя не считают.
В середине ноября Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. Также в ходе расследования дела иски заявили представители потерпевших.
Следствие по делу Магомедовых было завершено в августе 2019 года. Более года арестанты изучали около 730 томов дела, находясь в СИЗО "Лефортово". Как стало известно в процессе, по делу проходят более тысячи свидетелей.