https://ria.ru/20210406/magomedov-1727102674.html

Суд не разрешил Магомедову выступать по видеосвязи

Суд не разрешил Магомедову выступать по видеосвязи

Мещанский районный суд отказал защите совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова в участии в процессе по видеосвязи, адвокаты мотивировали просьбу... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:12

2021-04-06T21:12

2021-04-06T21:12

дело совладельцев группы "сумма"

сизо лефортово

магомед магомедов

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мещанский районный суд отказал защите совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова в участии в процессе по видеосвязи, адвокаты мотивировали просьбу проблемами со здоровьем доверителя, передает корреспондент РИА Новости из суда.Адвокаты заявили, что их подзащитный имеет некий диагноз, препятствующий личному участию в заседании. Они просили о его участии по видеосвязи, поскольку "процедура конвоирования представляет реальную угрозу для здоровья подсудимого".Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными они себя не считают.В середине ноября Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. Также в ходе расследования дела иски заявили представители потерпевших.Следствие по делу Магомедовых было завершено в августе 2019 года. Более года арестанты изучали около 730 томов дела, находясь в СИЗО "Лефортово". Как стало известно в процессе, по делу проходят более тысячи свидетелей.

https://ria.ru/20210406/magomedov-1727094486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело совладельцев группы "сумма", сизо лефортово, магомед магомедов, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия