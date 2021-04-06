Совладелец "Суммы" Магомедов не признал вину по делу о хищениях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в создании преступного сообщества и хищениях на первом открытом заседании по существу, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда.
"Не признаю... Это выхолощенная декларация с постоянной репликацией", - сказал бизнесмен.
Магомедов также назвал обвинительное заключение "абсолютно не квалифицированным документом"
Первое открытое заседание началось со значительной задержкой в связи с отказом Магомеда Магомедова "следовать в суд без уважительных на то причин". В ходе заседания он заявил, что чувствует себя "неважно".
Государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение, согласно которому братья Магомедовы создали преступное сообщество, направленное на получение выгоды через фиктивные сделки. Остальные подсудимые, сказано в обвинении, участвовали в данном ОПС, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие.
По ходатайству защиты дело слушается тройкой судей, это возможно при рассмотрении дел по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными они себя не считают.
В середине ноября Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. Также в ходе расследования дела иски заявили представители потерпевших.
Следствие по делу Магомедовых было завершено в августе 2019. Более года арестанты изучали около 730 томов дела, находясь в СИЗО Лефортово. Как стало известно в процессе, по делу проходит более 1000 свидетелей.