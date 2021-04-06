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Совладелец "Суммы" Магомедов не признал вину по делу о хищениях
Совладелец "Суммы" Магомедов не признал вину по делу о хищениях
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в создании преступного сообщества и хищениях на первом открытом заседании по существу,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:57
2021-04-06T19:57
дело совладельцев группы "сумма"
лефортово
магомед магомедов
зиявудин магомедов
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в создании преступного сообщества и хищениях на первом открытом заседании по существу, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда.Магомедов также назвал обвинительное заключение "абсолютно не квалифицированным документом"Первое открытое заседание началось со значительной задержкой в связи с отказом Магомеда Магомедова "следовать в суд без уважительных на то причин". В ходе заседания он заявил, что чувствует себя "неважно".Государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение, согласно которому братья Магомедовы создали преступное сообщество, направленное на получение выгоды через фиктивные сделки. Остальные подсудимые, сказано в обвинении, участвовали в данном ОПС, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие.По ходатайству защиты дело слушается тройкой судей, это возможно при рассмотрении дел по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными они себя не считают.В середине ноября Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. Также в ходе расследования дела иски заявили представители потерпевших.Следствие по делу Магомедовых было завершено в августе 2019. Более года арестанты изучали около 730 томов дела, находясь в СИЗО Лефортово. Как стало известно в процессе, по делу проходит более 1000 свидетелей.
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дело совладельцев группы "сумма", лефортово, магомед магомедов, зиявудин магомедов, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Совладелец "Суммы" Магомедов не признал вину по делу о хищениях

19:57 06.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018
Бизнесмен Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда Москвы. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в создании преступного сообщества и хищениях на первом открытом заседании по существу, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда.

"Не признаю... Это выхолощенная декларация с постоянной репликацией", - сказал бизнесмен.

Магомедов также назвал обвинительное заключение "абсолютно не квалифицированным документом"
Первое открытое заседание началось со значительной задержкой в связи с отказом Магомеда Магомедова "следовать в суд без уважительных на то причин". В ходе заседания он заявил, что чувствует себя "неважно".
Государственный обвинитель зачитал обвинительное заключение, согласно которому братья Магомедовы создали преступное сообщество, направленное на получение выгоды через фиктивные сделки. Остальные подсудимые, сказано в обвинении, участвовали в данном ОПС, обеспечивая организацию преступлений и их сокрытие.
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По ходатайству защиты дело слушается тройкой судей, это возможно при рассмотрении дел по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Магомедовы были арестованы 31 марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными они себя не считают.
В середине ноября Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство заявило гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 миллиарда рублей. Также в ходе расследования дела иски заявили представители потерпевших.
Следствие по делу Магомедовых было завершено в августе 2019. Более года арестанты изучали около 730 томов дела, находясь в СИЗО Лефортово. Как стало известно в процессе, по делу проходит более 1000 свидетелей.
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