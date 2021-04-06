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Лукашенко потребовал перерегистрировать фонды и НКО
Лукашенко потребовал перерегистрировать фонды и НКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разобраться с фондами и некоммерческими организациями, которые ведут антигосударственную... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:32
2021-04-06T22:22
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разобраться с фондами и некоммерческими организациями, которые ведут антигосударственную деятельность, в частности провести перерегистрацию."Это уже дело главы администрации президента — организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет — значит, под нож", — приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента.Лукашенко подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями, учреждениями, фондами надо разобраться принципиально. "Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", — подчеркнул он.Президент обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых "под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры"."Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", — дал поручение глава государства уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
https://ria.ru/20210330/lukashenko-1603426908.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал перерегистрировать фонды и НКО

14:32 06.04.2021 (обновлено: 22:22 06.04.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разобраться с фондами и некоммерческими организациями, которые ведут антигосударственную деятельность, в частности провести перерегистрацию.
"Это уже дело главы администрации президента — организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет — значит, под нож", — приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента.
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Лукашенко подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями, учреждениями, фондами надо разобраться принципиально. "Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", — подчеркнул он.
Президент обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых "под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры".
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