Лукашенко потребовал перерегистрировать фонды и НКО
14:32 06.04.2021 (обновлено: 22:22 06.04.2021)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разобраться с фондами и некоммерческими организациями, которые ведут антигосударственную деятельность, в частности провести перерегистрацию.
"Это уже дело главы администрации президента — организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет — значит, под нож", — приводит во вторник слова Лукашенко официальный сайт президента.
Лукашенко подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями, учреждениями, фондами надо разобраться принципиально. "Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", — подчеркнул он.
Президент обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых "под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры".
"Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", — дал поручение глава государства уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.