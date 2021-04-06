https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной

Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, какую страну для Минска считает дружественной: где покупатель "голосует рублем" за белорусский товар, а... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:16

2021-04-06T12:16

2021-04-06T19:41

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, какую страну для Минска считает дружественной: где покупатель "голосует рублем" за белорусский товар, а правительство этому не препятствует."Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует", — заявил президент во вторник в Минске на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. "Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты (диппредставительств. — Прим. ред.) за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере", — сказал президент.Как отметил глава государства, пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Белоруссия смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей.На данный момент интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97 процентов экспорта и 76 процентов иностранных инвестиций. По словам главы государства, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи. "Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов?" — спросил Лукашенко.Касаясь перспектив открытия новых посольств, президент призвал взвешенно подойти к вопросам, кто там будет работать и во сколько это обойдется государству. "Я хочу просто вас предупредить, что все присутствующие (на совещании чиновники. — Прим. ред.) за внесенные предложения... будут нести персональную ответственность", — подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603322709.html

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире