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Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной
Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, какую страну для Минска считает дружественной: где покупатель "голосует рублем" за белорусский товар, а... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:16
2021-04-06T19:41
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, какую страну для Минска считает дружественной: где покупатель "голосует рублем" за белорусский товар, а правительство этому не препятствует."Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует", — заявил президент во вторник в Минске на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. "Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты (диппредставительств. — Прим. ред.) за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере", — сказал президент.Как отметил глава государства, пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Белоруссия смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей.На данный момент интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97 процентов экспорта и 76 процентов иностранных инвестиций. По словам главы государства, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи. "Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов?" — спросил Лукашенко.Касаясь перспектив открытия новых посольств, президент призвал взвешенно подойти к вопросам, кто там будет работать и во сколько это обойдется государству. "Я хочу просто вас предупредить, что все присутствующие (на совещании чиновники. — Прим. ред.) за внесенные предложения... будут нести персональную ответственность", — подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603322709.html
https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной

12:16 06.04.2021 (обновлено: 19:41 06.04.2021)
 
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил, какую страну для Минска считает дружественной: где покупатель "голосует рублем" за белорусский товар, а правительство этому не препятствует.
"Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует", — заявил президент во вторник в Минске на совещании по оптимизации сети загранучреждений. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Лукашенко подчеркнул, что прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. "Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты (диппредставительств. — Прим. ред.) за рубежом. И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере", — сказал президент.
Как отметил глава государства, пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Белоруссия смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей.
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Касаясь перспектив открытия новых посольств, президент призвал взвешенно подойти к вопросам, кто там будет работать и во сколько это обойдется государству. "Я хочу просто вас предупредить, что все присутствующие (на совещании чиновники. — Прим. ред.) за внесенные предложения... будут нести персональную ответственность", — подчеркнул президент.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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