Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной исполнительнице.
Он отметил, что "потрясен" ее трудоспособностью и самоотверженностью, благодаря которым она достигла своих целей в мире шоу-бизнеса, где Лопес блистает уже более 30 лет.
"Она и по сей день остается самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо встречал в этом бизнесе. Она очень талантливая, но при этом очень много работала для того чтобы стать успешной. Я так счастлив за нее, что она наконец-то получила заслуженное признание", — прокомментировал Бен Аффлек.
Он также добавил, что в 51 год его бывшая подруга выглядит невероятно.
"Где ты хранишь свой фонтан молодости? Как тебе удается выглядеть так же, как в 2003 году? А мне в лучшем случаешь дашь за 40", — сделал он комплимент Дженнифер.
Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках романтической комедии "Джильи". Вскоре они начали встречаться, объявили о помолвке и считались самой красивой парой Голливуда. Однако в 2014 году актеры расстались, но сохранили теплые отношения.