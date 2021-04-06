https://ria.ru/20210406/lopez-1604354081.html

Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес

Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес

Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T02:08

2021-04-06T02:08

2021-04-06T02:08

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бен аффлек

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной исполнительнице. Он отметил, что "потрясен" ее трудоспособностью и самоотверженностью, благодаря которым она достигла своих целей в мире шоу-бизнеса, где Лопес блистает уже более 30 лет. Он также добавил, что в 51 год его бывшая подруга выглядит невероятно. Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках романтической комедии "Джильи". Вскоре они начали встречаться, объявили о помолвке и считались самой красивой парой Голливуда. Однако в 2014 году актеры расстались, но сохранили теплые отношения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/lopes-1600674769.html

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голливуд, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес