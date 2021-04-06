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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/lopez-1604354081.html
Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес
Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес
Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T02:08
2021-04-06T02:08
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной исполнительнице. Он отметил, что "потрясен" ее трудоспособностью и самоотверженностью, благодаря которым она достигла своих целей в мире шоу-бизнеса, где Лопес блистает уже более 30 лет. Он также добавил, что в 51 год его бывшая подруга выглядит невероятно. Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках романтической комедии "Джильи". Вскоре они начали встречаться, объявили о помолвке и считались самой красивой парой Голливуда. Однако в 2014 году актеры расстались, но сохранили теплые отношения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/lopes-1600674769.html
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голливуд, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес

Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес

02:08 06.04.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images / Frederick M. BrownБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Frederick M. Brown
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актер, продюсер Бен Аффлек восторженно высказался о своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес в новом номере журнала InStyle, посвященном популярной исполнительнице.
Он отметил, что "потрясен" ее трудоспособностью и самоотверженностью, благодаря которым она достигла своих целей в мире шоу-бизнеса, где Лопес блистает уже более 30 лет.
"Она и по сей день остается самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо встречал в этом бизнесе. Она очень талантливая, но при этом очень много работала для того чтобы стать успешной. Я так счастлив за нее, что она наконец-то получила заслуженное признание", — прокомментировал Бен Аффлек.
Он также добавил, что в 51 год его бывшая подруга выглядит невероятно.

"Где ты хранишь свой фонтан молодости? Как тебе удается выглядеть так же, как в 2003 году? А мне в лучшем случаешь дашь за 40", — сделал он комплимент Дженнифер.

Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках романтической комедии "Джильи". Вскоре они начали встречаться, объявили о помолвке и считались самой красивой парой Голливуда. Однако в 2014 году актеры расстались, но сохранили теплые отношения.
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