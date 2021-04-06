https://ria.ru/20210406/les-1604341427.html

Узденов: если с лесом правильно работать, он тебя отблагодарит

Узденов: если с лесом правильно работать, он тебя отблагодарит

О становлении вертикально-интегрированного лесопромышленного холдинга, работе компании по развитию "зеленой экономики" в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:30

2021-04-06T10:30

2021-04-06T10:30

россия

афк "система"

новости компаний - экономика

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О становлении вертикально-интегрированного лесопромышленного холдинга, работе компании по развитию "зеленой экономики" в интервью РИА Новости рассказал управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Segezha Group Али Узденов.- Али Муссаевич, в начале года было объявлено, что АФК "Система" готовит свой лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному IPО в 2021 году при наличии соответствующих рыночных условий. Чем лесной бизнес в принципе может привлечь инвесторов? Какие Вы видите здесь точки роста?- Как и любая успешная компания, Segezha Group постоянно рассматривает различные варианты финансирования своих проектов и дальнейшего развития, в том числе – через размещение на рынках капитала. Сейчас во всем мире очень высок интерес к лесной отрасли, бумажному производству, поскольку они являются направлениями "зеленой экономики". С точки зрения инвестирования, Segezha представляет собой интересный бизнес, поскольку это диверсифицированное, экспортоориентированное предприятие замкнутого цикла: у нас собственные сырье и переработка, дальнейшие переделы и собственные продажи, что немаловажно. Это и мешочная бумага, и бумажные мешки, и фанера, и пиломатериалы, и пеллеты. Более 70% нашей выручки – валютная. Наша продукция экспортируется более чем в 100 стран мира – все, что мы производим, стабильно востребовано. Одним из столпов компании является собственная качественная лесосырьевая база. На сегодня это более 8 миллионов кубометров, закрепленных за нами государством. И уже сейчас нами поданы заявки на проекты, которые могут увеличить нашу расчетную лесосеку в 3-летнем периоде. У нас много текущих проектов модернизации и развития бумажного производства, строительства фанерных заводов и предприятий по изготовлению экологичных CLT-панелей, создания пеллетного производства. И это без учета нашего отдельного большого проекта "Сегежа-Запад", который предполагает строительство нового завода мощностью около 1,5 миллиона тонн целлюлозы.- АФК "Система" вошла в отрасль ЛПК около семи лет назад. Какие изменения произошли в индустрии и как изменилась сама компания с тех пор? - Да, прошло уже семь лет с момента создания Segezha Group. С тех пор, как АФК "Система" впервые инвестировала в этот сектор, произошли колоссальные изменения. Возьмем экономические показатели: на момент покупки актива OIBDA составляла всего около 2 миллиардов рублей, а сегодня достигла 17,5 миллиардов. Прогноз на 2021 год у нас еще выше. Мы значительно обновили наши производственные фонды, инвестировав в них за этот период порядка 50 миллиардов рублей. Это модернизация производства, новая бумагоделательная машина, лесозаготовительные комплексы. Продвигается строительство нового фанерного комбината в Костромской области, введен в эксплуатацию завод CLT-панелей в Соколе. Кроме того, мы существенно усовершенствовали кадровый потенциал. Таким образом, на сегодняшний день сформирована полноценная вертикально-интегрированная лесопромышленная компания. - Лес все чаще называют "новой нефтью" или "зеленым золотом"? Какое значение имеет древесина как возобновляемый ресурс для "зеленой" экономики? - Мы сегодня становимся невольными очевидцами тех глобальных климатических изменений, которые происходят в мире. Это выбросы CO2, борьбе с которыми посвящены целые международные программы, нормативные рекомендации ООН, климатическое соглашение. А ведь лес как раз и является ядром этой борьбы с выбросами. Пятая часть лесов всего мира находится в России и, наряду с амазонской сельвой, они представляют собой два легких планеты. В свою очередь, климатические изменения влияют на состояние лесов. Для российской экономики лес – важнейший возобновляемый ресурс, стоимость которого, по независимым оценкам, превышает 4 триллиона долларов, то есть этот ресурс дороже всех запасов нефти. Сегодня просто нельзя вести производство без программ сохранения и восстановления лесов, без использования замкнутого цикла и сокращения углеродных выбросов при производстве бумаги. И совет директоров Segezha Group, и наш акционер (ред. – Владимир Евтушенков, основой акционер АФК "Система") нацеливают менеджмент только на этот курс – развитие в соответствии с экологическими принципами.Инвестиции только в нашу экологическую программу Сегежского ЦБК составляют около 1 миллиарда рублей. Она рассчитана на три года и включает модернизацию оборудования, установку новых фильтров, ремонт станции биологической очистки. На этот год у нас также запланированы серьезные инвестиции в экологические проекты. Это целый комплекс мер, включая снижение выбросов, решение проблемы дурнопахнущих газов и другое. Нами принята 5-летняя стратегическая программа устойчивого развития, одним из приоритетов которой является поддержание здоровья арендуемых компанией лесных массивов. Каждый год наряду с лесовосстановлением и охраной лесов от пожаров компания борется с лесными вредителями, в первую очередь – с короедом и сибирским шелкопрядом. - Как Segezha Group способствует возобновлению лесов? - Только в 2020 году общая площадь лесовосстановления составила около 30 тысяч гектаров, немного меньше выработанного нами леса. Мы хотим сбалансировать эти показатели, то есть к 2022 году количество восстановленного леса должно четко соответствовать количеству извлекаемого. Сейчас мы в городе Шарья Костромской области модернизируем питомник, который позволит производить более 4 миллионов саженцев с закрытой корневой системой в год. Это не семена, а маленькие деревца, которые относительно легко приживутся и вырастут.- Ценят ли международные инвесторы хорошее отношение к лесу?- Это вообще один из основных вопросов с их стороны: подход к экологии, социальная ориентированность предприятия, участие в программах по восстановлению леса, международных экологических программах. Поэтому те шаги, которые мы делаем в этой области, инвесторами приветствуются. Кстати, благодаря такой политике мы получаем не только хорошее отношение инвесторов. Рассчитываем и на меры поддержки в части получения возможных компенсаций за экологичный подход к ведению бизнеса. Восстановление леса, если его вести правильно и интенсивно, может стать хорошим бизнесом, о чем свидетельствует международный опыт.- Древесина – это не только сырье, но еще и биотопливо. В чем преимущества пеллет, которые Segezha Group поставляет на экспорт?- Во-первых, 1 тонна пеллет по удельной теплоте сгорания значительно превышает любой вид дров или бурого угля. Во-вторых, используя древесные отходы, мы сохраняем живые деревья. При этом наши пеллеты – самого высокого класса, так называемые "белые пеллеты". Они производятся без использования коры и пользуются значительным спросом. Поэтому мы будем и дальше активно развивать пеллетное производство не только в Лесосибирске, но и на других площадках. - Какого уровня переработки древесины удалось достичь на предприятиях холдинга? - Компания стремится к полностью безотходному использованию лесного сырья. В рамках этой концепции мы увеличиваем наши мощности, в том числе по целлюлозе. За счет технологий интенсивного лесопользования увеличится заготовка балансовой древесины. Одновременно усилится сохранность нетронутых хозяйственной деятельностью массивов, а в будущем – продуктивность всего лесного хозяйства, по некоторым оценкам, возрастет более, чем в 20 раз. Это комплексное воздействие, которое способно улучшить экологическую обстановку.- Как быть с незаконным оборотом древесины? - Сейчас, по оценкам отраслевых экспертов, порядка 20% заготавливаемой древесины, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, находится в серой зоне. Но вскоре это всё будет приведено в порядок, чему помогут последние решения, в том числе и на государственном уровне. Позитивно должно сказаться введение автоматизированной системы, внедрение которой сейчас начинается – ЛесЕГАИС, а также принятая Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. То же касается и решения по ограничению вывоза кругляка. Мы все, кто работает в отрасли, заинтересованы перерабатывать лес на территории России и вывозить уже продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ну и, конечно, важны последние достижения в области ИТ. Они позволят учитывать движение леса и готовой продукции, начиная с делянки и до выхода с комбината. Здесь помогает то, что наш лесной холдинг находится в рамках АФК "Система", которая инвестирует в высокие технологии. Это и "Ситроникс", где у нас сильные наработки в этой области, компании VisionLabs и МТС, которая выросла в большую цифровую экосистему. Мы с этими компаниями разработали ряд интересных решений по контролю и учету передвижения леса, которые предлагаем и для внедрения на государственном уровне, чтобы они интегрировались в систему ЛесЕГАИС. Работа над этим идет. - Как развитие электронной торговли и постепенный отказ традиционного ритейла от пластика сказывается на рынке упаковки? - Масштабы загрязнения иногда просто в голове не укладываются – в мировой океан ежегодно попадает около 10 миллионов тонн пластиковых отходов. Многие знают, что в Тихом океане течения сформировали "пластиковый" остров размером с Францию и толщиной 30 метров. От частичек пластика негде спрятаться: его находят и в глубоководных рыбах, и в озёрах. Поэтому начался переход к экологичной упаковке – биоразлагаемой. Важно еще и то, насколько загрязняется природа при производстве той или иной продукции. Современное производство бумажной упаковки оказывает минимально возможную нагрузку на природу. Лично я считаю, что будущее за бумажной упаковкой – это "зеленое" направление, которое мы оцениваем по растущему спросу на нашу продукцию. Пандемия это стимулировала: электронная коммерция выросла в разы, и понадобилась, в том числе, бумажная упаковка. - Отказ от пластиковых пакетов активно начался в странах Юго-Восточной Азии. Будете ли распространяться на восток, ближе к азиатским потребителям?- Красноярский кластер у нас растет и развивается, запланированы большие инвестиции в Сибирском регионе. Мы модернизировали ряд производств в Лесосибирске, где расширяем производство пиломатериалов на современном оборудовании, а также пеллетное производство мощностью более 100 тысяч тонн пеллет в год. Сейчас находимся в процессе приобретения там еще одного крупного предприятия.Азия сейчас – драйвер роста, там много потребителей не только пиломатериалов, но и упаковки, бумаги. Плюс, это интересно с точки зрения бизнеса, ведь в Сибири себестоимость сырья ниже. В европейской части страны более культурно стали относиться к лесу, видя пример наших соседей – Швеции, Финляндии, Германии. В Сибири же пока отношение такое: леса много, бери – не хочу. Но это богатство, к которому нужно относиться более внимательно, чтобы не получилось необратимых последствий. Поэтому, разрабатывая концепцию нашего Сибирского кластера, мы будем четко следовать всем нормам и правилам экологического воздействия на природу.Знаковым мероприятием, показывающим отношение Segezha Group к сохранению нашей природы, станет стартующая в апреле акция "Сохраним снежного барса" совместно с Сайлюгемским национальным парком на Алтае, местными предпринимателями и торговыми сетями. Предприятия торговли будут упаковывать покупки в бумажные пакеты с надписью "Сохраним снежного барса", и один рубль от реализации каждого пакета будет отчисляться на программу сохранения этих красивейших и редчайших животных, которых на территории РФ осталось всего около 70 особей. А сами пакеты для магазинов будут предоставлены бесплатно. - Недавно Segezha Group запустила не имеющее аналогов в России промышленное производство CLT-панелей – инновационного материала, из которого можно строить многоэтажные дома. Как Вы смотрите на перспективы деревянного домостроения в нашей стране? - Да, у нас появилось целое направление, которое поначалу казалось не совсем приоритетным – деревянное домостроение. Деревянный дом – это экологичность, уют, быстрая возводимость. Да и по себестоимости лучше: ведь дома из бруса – это достаточно дорогой сегмент. Мы сейчас запустили современнейший завод производства CLT-панелей – это огромные деревянные панели, которые, как в конструкторе "Лего", позволяют легко возвести деревянное здание высотой, например, до 18 этажей. В Норвегии подобное здание уже есть, CLT популярны в Австрии, Канаде. США недавно приняли нормы по высокоэтажным деревянным домам. Поэтому мы сейчас активно работаем с Минстроем РФ, взаимодействуем с МЧС России по адаптации их норм к деревянным большим конструкциям. И планируем пилотный многоэтажный деревянный дом построить в Москве совместно с компанией-застройщиком "Эталон". Мне кажется, получится прекрасное здание. Такие дома не просто надежны: они более экологичные, более сейсмоустойчивые, более огнестойкие. При этом мы, как в панелях, так и в фанере, сегодня не используем тяжелые химические клеевые составы, наш выбор – экологичные решения. Есть еще сегмент деревянного индивидуального жилищного строительства. И он тоже динамично развивается. У нас в планах – строительство еще нескольких заводов CLT по территории страны, поскольку эта продукция очень востребована. Это, кстати, тоже "зеленое" направление – CLT значительно повышают экологичность зданий, снижают общий углеродный след строительной отрасли.Есть интерес к этой продукции и со стороны больших частных компаний, которые хотят себе деревянные офисы, – это общемировой тренд. Мы имеем уже ряд заявок от регионов на несколько тысяч квадратных метров домов из деревянных конструкций. Главное сейчас – скорейшим образом адаптировать все нормы для получения разрешительной документации. - Segezha Group работает в семи регионах страны. Как вы поддерживаете социальную сферу на территориях присутствия?- Мы работаем в очень интересных регионах: в Карелии, Архангельской, Вологодской, Кировской областях, Красноярском крае. Недавно зашли в Костромскую область, где заканчиваем в городе Галич строительство фанерного комбината полного цикла. Территории нашего присутствия – это в основном моногорода: Сегежа, Онега, Сокол. Тот же Галич, который был одним из центров Древней Руси. В этих удаленных от центра местах без социальной ответственности нельзя развиваться. Мы считаем, что это наша миссия. У нас есть программы поддержки детей, ветеранов. Работы предстоит еще очень много. И совет директоров нацеливает менеджмент на это.Например, мы выступили с инициативой создания комплексного плана развития города Сегежи, и нас поддержало руководство Республики Карелия. Помимо рабочих мест и тех налогов, которые мы платим в бюджет, помимо тепла, которое мы производим для отопления города, мы хотим, чтобы в городе стало больше комфортабельного жилья. Поэтому прорабатываем возможность реализации идеи возведения в городе пяти девятиэтажных домов, в том числе прорабатывается вопрос льготной ипотеки для наших работников, чтобы само предприятие компенсировало ипотечные проценты. Я думаю, получится небольшой уютный квартал. Также мы приступили к строительству гостиницы, приведем в порядок прилегающий парк. В программе – строительство спортивных и культурных сооружений.Эти моногорода находятся в отдалении, но там живут люди, которые проводят свою жизнь на наших предприятиях. И они должны жить в комфортных условиях. Эта работа должна вестись совместно с государством, с регионами.Раньше мы такую помощь оказывали точечно. Теперь у нас разработана целая программа, куда входят и Лесосибирск, и Онега, и Галич. Городок Галич, имея великое прошлое, к сожалению, жил очень скоромно, но с появлением нашей стройки, которая близится к завершению, начал оживать. Там мы также построим гостиницу, в том числе и для туристов, чтобы люди прикоснулись к истории России. Будем и там решать вопрос жилья для наших специалистов, которые впоследствии могут стать жителями этого города. В городе 17 тысяч жителей, а у нас очень современное производство, которое потребует самых разных специалистов, в том числе с высокой квалификацией.Фактически, наш приход в любой город дает ему импульс к развитию. Мы утвердили программу модернизации Онежского комбината в Архангельской области, а регион пообещал привести в порядок дорогу из Архангельска в Онегу.- Как Segezha Group взаимодействует с государством?- Мы сотрудничаем с государством во всех областях. Важным фактором развития и укрепления лесной отрасли стали эффективные меры государственной поддержки. В первую очередь – механизм Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которых у нас подписано несколько. Благодаря такой поддержке мы спокойно берем на себя коммерческие риски и успешно реализуем масштабные проекты: фанерный комбинат, завод CLT-панелей, модернизация нашего бумагоделательного производства в Сегеже и Соколе. Государство оказывает поддержку и нашему экспорту. В лесной отрасли государство всегда откликается, мы чувствуем его локоть, хотя одновременно и с нас серьезный спрос – за рабочие места, за налоги, в том числе – за влияние на природу: за этим государство очень жестко следит.Также активно взаимодействуем с регионами по нашим инвестиционным проектам. Особый пример – Костромская область, губернатор которой занял очень конструктивную позицию по отношению к инвесторам. Нам незамедлительно выделили лесные ресурсы, зарегистрировал в кратчайшие сроки в ТОСЭР "Галич". Благодаря такому взаимодействию мы ударными темпами досрочно завершаем строительство Галичского фанерного комбината, инвестировав туда более 12 миллиардов рублей. Вологодская область и Республика Карелия так же максимально стараются выполнять взятые на себя обязательства. От остальных пока ждем, в том числе – от Кировской и Архангельской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афк "система", новости компаний - экономика