https://ria.ru/20210406/lavrov-1604406839.html
Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата
Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:15
2021-04-06T11:15
2021-04-06T11:49
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сергей лавров
джон керри
джо байден
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вашингтон (город)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в Нью-Дели, сообщил источник.Отмечается, что дипломаты провели встречу в гостинице. Темой беседы, по информации источника, стал климат. Последний раз они контактировали в феврале — обсудили по телефону Парижское соглашение по климату.Лавров прибыл накануне в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром по "актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".Керри посетил Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату.Белый дом ранее сообщил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на онлайн-переговоры по климату 22-23 апреля.
https://ria.ru/20210401/lavrov-1603817507.html
https://ria.ru/20210402/sammit-1603940833.html
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россия, сергей лавров, джон керри, джо байден, нью-дели, вашингтон (город), сша
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров
и спецпредставитель президента США
по вопросам климата Джон Керри
обсудили ряд вопросов в Нью-Дели
, сообщил источник.
Отмечается, что дипломаты провели встречу в гостинице. Темой беседы, по информации источника, стал климат. Последний раз они контактировали в феврале — обсудили по телефону Парижское соглашение по климату.
Лавров прибыл накануне в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром по "актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".
Керри посетил Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату.
Белый дом ранее сообщил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на онлайн-переговоры по климату 22-23 апреля.