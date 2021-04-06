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https://ria.ru/20210406/lavrov-1604406839.html
Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата
Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:15
2021-04-06T11:49
россия
сергей лавров
джон керри
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в Нью-Дели, сообщил источник.Отмечается, что дипломаты провели встречу в гостинице. Темой беседы, по информации источника, стал климат. Последний раз они контактировали в феврале — обсудили по телефону Парижское соглашение по климату.Лавров прибыл накануне в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром по "актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".Керри посетил Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату.Белый дом ранее сообщил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на онлайн-переговоры по климату 22-23 апреля.
https://ria.ru/20210401/lavrov-1603817507.html
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россия, сергей лавров, джон керри, джо байден, нью-дели, вашингтон (город), сша

Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата

11:15 06.04.2021 (обновлено: 11:49 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в Нью-Дели, сообщил источник.
Отмечается, что дипломаты провели встречу в гостинице. Темой беседы, по информации источника, стал климат. Последний раз они контактировали в феврале — обсудили по телефону Парижское соглашение по климату.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Лавров обвинил Запад в изобретении новых правил миропорядка
Лавров прибыл накануне в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром по "актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".
Керри посетил Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату.
Белый дом ранее сообщил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на онлайн-переговоры по климату 22-23 апреля.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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РоссияСергей ЛавровДжон КерриДжо БайденНью-ДелиВашингтон (город)США
 
 
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