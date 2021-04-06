https://ria.ru/20210406/lavrov-1604406839.html

Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата

Источник: Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели по теме климата

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:15

2021-04-06T11:15

2021-04-06T11:49

россия

сергей лавров

джон керри

джо байден

нью-дели

вашингтон (город)

сша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри обсудили ряд вопросов в Нью-Дели, сообщил источник.Отмечается, что дипломаты провели встречу в гостинице. Темой беседы, по информации источника, стал климат. Последний раз они контактировали в феврале — обсудили по телефону Парижское соглашение по климату.Лавров прибыл накануне в Нью-Дели для переговоров со своим индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром по "актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".Керри посетил Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату.Белый дом ранее сообщил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на онлайн-переговоры по климату 22-23 апреля.

https://ria.ru/20210401/lavrov-1603817507.html

https://ria.ru/20210402/sammit-1603940833.html

россия

нью-дели

вашингтон (город)

сша

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россия, сергей лавров, джон керри, джо байден, нью-дели, вашингтон (город), сша