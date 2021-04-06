https://ria.ru/20210406/kurs-1604428302.html

Официальный курс евро на среду вырос на 19 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 19 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки - до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:04

2021-04-06T13:04

2021-04-06T13:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки - до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 3,99 копейки, составив 82,5911 рубля.

https://ria.ru/20210405/ekonomika-1603982037.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика