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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210406/kurs-1604428302.html
Официальный курс евро на среду вырос на 19 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки - до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:04
2021-04-06T13:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки - до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 3,99 копейки, составив 82,5911 рубля.
https://ria.ru/20210405/ekonomika-1603982037.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 19 копеек

13:04 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 18,63 копейки - до 90,1821 рубля, курс доллара снизился на 22,5 копейки, до 76,3802 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 3,99 копейки, составив 82,5911 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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