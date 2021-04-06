Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/kuban-1604443540.html
Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы
Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы
Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:00
2021-04-06T14:00
динской район
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Отмечается, что мужчина с женой и ее дочерью проживали в станице Пластуновской Динского района Кубани.По данным СУСК, обвиняемый был помещён под стражу, где и находится по настоящее время, а ребёнок по инициативе следственных органов изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.
https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604284263.html
https://ria.ru/20210331/srok-1603665606.html
динской район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динской район, краснодарский край, происшествия

Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы

14:00 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери супруги", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:56
Житель Якутии получил 22 года колонии за насилие над дочерью
Отмечается, что мужчина с женой и ее дочерью проживали в станице Пластуновской Динского района Кубани.
"По версии следствия, обвиняемый с конца 2017 года по январь 2021 года систематически совершал в отношении не достигшей на тот момент 14-летнего возраста дочери супруги преступления сексуального характера. В силу боязни школьница о произошедшем никому не сообщала и лишь в январе текущего года рассказала об этом своим знакомым, которые обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", - добавляется в релизе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:55
Пермячке дали 1,5 года условно за ложное заявление об изнасиловании
По данным СУСК, обвиняемый был помещён под стражу, где и находится по настоящее время, а ребёнок по инициативе следственных органов изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует ведомство.
 
Динской районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния