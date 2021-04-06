Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери супруги", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина с женой и ее дочерью проживали в станице Пластуновской Динского района Кубани.
"По версии следствия, обвиняемый с конца 2017 года по январь 2021 года систематически совершал в отношении не достигшей на тот момент 14-летнего возраста дочери супруги преступления сексуального характера. В силу боязни школьница о произошедшем никому не сообщала и лишь в январе текущего года рассказала об этом своим знакомым, которые обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", - добавляется в релизе.
По данным СУСК, обвиняемый был помещён под стражу, где и находится по настоящее время, а ребёнок по инициативе следственных органов изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует ведомство.