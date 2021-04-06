https://ria.ru/20210406/kuban-1604443540.html

Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы

Житель Кубани ответит в суде за изнасилование падчерицы

Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:00

2021-04-06T14:00

2021-04-06T14:00

динской район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Житель Кубани обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы в течение нескольких лет, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Отмечается, что мужчина с женой и ее дочерью проживали в станице Пластуновской Динского района Кубани.По данным СУСК, обвиняемый был помещён под стражу, где и находится по настоящее время, а ребёнок по инициативе следственных органов изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр, сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.

https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604284263.html

https://ria.ru/20210331/srok-1603665606.html

динской район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динской район, краснодарский край, происшествия