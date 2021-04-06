https://ria.ru/20210406/krasnoyarsk-1604391020.html
В Красноярске открылся инфоцентр для участников долевого строительства
В Красноярске открылся инфоцентр для участников долевого строительства
Информационный центр для помощи участникам долевого строительства открылся в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:35
2021-04-06T09:35
2021-04-06T09:35
красноярский край
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Информационный центр для помощи участникам долевого строительства открылся в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Теперь любой гражданин, права которого были нарушены при его участии в долевом строительстве, может обратиться в инфоцентр с документами и получить консультационную помощь. Дольщикам помогут написать обращение для включения в реестр требований участников долевого строительства, им окажут юридическую помощь, дадут информацию о застройщике, - говорится в сообщении.По словам министра строительства региона Сергея Козупицы, в настоящее время в крае 93 объекта включены в единый реестр проблемных объектов."По 19 объектам уже приняты решения, и граждане - а это более 2 тысяч человек - получили возмещение. В отношении ещё 5 объектов принято решение о софинансировании и достройке. В отношении остальных объектов проводятся административные процедуры, связанные с оценкой объекта, расчётом стоимости для завершения строительства, необходимой для выплаты возмещения", - сказал министр.Начальник отдела надзора за долевым строительством службы строительного надзора и жилищного контроля региона Елена Хамардюк отметила, что только после подготовки всех документов наблюдательным советом фонда принимается решение о дальнейшей судьбе дома."Это довольно длительная процедура, незаметная для граждан, поскольку они не вовлечены в этот процесс. Обратившись в информационный центр, гражданин в любой момент может узнать, на каком этапе находится ситуация по конкретному дому", - сказала Хамардюк.Прием граждан ведут специалисты службы строительного надзора и жилищного контроля, министерства строительства, краевой прокуратуры по адресу: ул. Парижской Коммуны, 33. Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: 8 (391) 273-02-59. Консультацию по вопросам, не требующим личного присутствия и изучения документов, можно получить по телефону: 8 (391) 212-50-34.
https://ria.ru/20210309/krasnoyarsk-1600499790.html
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красноярский край, красноярск, общество
КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости.
Информационный центр для помощи участникам долевого строительства открылся в Красноярске
, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Теперь любой гражданин, права которого были нарушены при его участии в долевом строительстве, может обратиться в инфоцентр с документами и получить консультационную помощь. Дольщикам помогут написать обращение для включения в реестр требований участников долевого строительства, им окажут юридическую помощь, дадут информацию о застройщике, - говорится в сообщении.
По словам министра строительства региона Сергея Козупицы, в настоящее время в крае 93 объекта включены в единый реестр проблемных объектов.
"По 19 объектам уже приняты решения, и граждане - а это более 2 тысяч человек - получили возмещение. В отношении ещё 5 объектов принято решение о софинансировании и достройке. В отношении остальных объектов проводятся административные процедуры, связанные с оценкой объекта, расчётом стоимости для завершения строительства, необходимой для выплаты возмещения", - сказал министр.
Начальник отдела надзора за долевым строительством службы строительного надзора и жилищного контроля региона Елена Хамардюк отметила, что только после подготовки всех документов наблюдательным советом фонда принимается решение о дальнейшей судьбе дома.
"Это довольно длительная процедура, незаметная для граждан, поскольку они не вовлечены в этот процесс. Обратившись в информационный центр, гражданин в любой момент может узнать, на каком этапе находится ситуация по конкретному дому", - сказала Хамардюк.
Прием граждан ведут специалисты службы строительного надзора и жилищного контроля, министерства строительства, краевой прокуратуры по адресу: ул. Парижской Коммуны, 33. Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: 8 (391) 273-02-59. Консультацию по вопросам, не требующим личного присутствия и изучения документов, можно получить по телефону: 8 (391) 212-50-34.