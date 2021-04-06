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Роспотребнадзор оценил темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор оценил темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве
Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю, ситуация остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:31
2021-04-06T15:31
2021-04-06T15:31
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю, ситуация остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева."На сегодняшний день с середины февраля мы фиксируем значительное снижение темпов снижения заболеваемости, то есть фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-2-3% в неделю, то есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия", - рассказала Кобзева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва