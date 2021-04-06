https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727041490.html

Роспотребнадзор оценил темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Роспотребнадзор оценил темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю, ситуация остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:31

2021-04-06T15:31

2021-04-06T15:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю, ситуация остается напряженной, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева."На сегодняшний день с середины февраля мы фиксируем значительное снижение темпов снижения заболеваемости, то есть фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-2-3% в неделю, то есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия", - рассказала Кобзева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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