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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html
В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса
В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса
В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:31
2021-04-06T17:11
распространение коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.По словам Поповой, ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в мире продолжается распространение мутантных штаммов коронавируса — сейчас в международной базе данных представлен уже почти миллион геномов. Британский штамм составляет 27 процентов. Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.Как заявлял директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования показали, что вакцина "Спутник V" дает стопроцентную защиту от британского штамма, а также защищает и от южноафриканского.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса

14:31 06.04.2021 (обновлено: 17:11 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения", — сказала она.
По словам Поповой, ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.
Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в мире продолжается распространение мутантных штаммов коронавируса — сейчас в международной базе данных представлен уже почти миллион геномов. Британский штамм составляет 27 процентов.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.
Как заявлял директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования показали, что вакцина "Спутник V" дает стопроцентную защиту от британского штамма, а также защищает и от южноафриканского.
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Распространение коронавирусаРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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