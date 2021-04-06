https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727027804.html

В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса

В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:31

2021-04-06T14:31

2021-04-06T17:11

распространение коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.По словам Поповой, ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в мире продолжается распространение мутантных штаммов коронавируса — сейчас в международной базе данных представлен уже почти миллион геномов. Британский штамм составляет 27 процентов. Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.Как заявлял директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования показали, что вакцина "Спутник V" дает стопроцентную защиту от британского штамма, а также защищает и от южноафриканского.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)