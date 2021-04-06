В России обнаружили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса
14:31 06.04.2021 (обновлено: 17:11 06.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России выявили 103 случая заражения британским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 и десять — южноафриканским, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения", — сказала она.
По словам Поповой, ведомство работает по всем очагам, чтобы предотвратить распространение.
Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в мире продолжается распространение мутантных штаммов коронавируса — сейчас в международной базе данных представлен уже почти миллион геномов. Британский штамм составляет 27 процентов.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, отличающуюся большей заразностью, выявили в Великобритании в середине декабря. С тех пор ее обнаружили уже в 130 странах, южноафриканский вариант — в 80 странах, а бразильский — в 45.
Как заявлял директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования показали, что вакцина "Спутник V" дает стопроцентную защиту от британского штамма, а также защищает и от южноафриканского.