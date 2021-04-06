https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604437193.html

Мишустин поручил к 9 апреля разработать новые меры борьбы с коронавирусом

Мишустин поручил к 9 апреля разработать новые меры борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавируса и не допустить их распространение в России. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:30

2021-04-06T13:30

2021-04-06T13:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавируса и не допустить их распространение в России.В частности, он попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить и к 9 апрелю предложить дополнительные меры по защите россиян от COVID-19.Об этом он сказал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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