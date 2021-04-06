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Мишустин поручил к 9 апреля разработать новые меры борьбы с коронавирусом
Мишустин поручил к 9 апреля разработать новые меры борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавируса и не допустить их распространение в России. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:30
2021-04-06T13:30
2021-04-06T13:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавируса и не допустить их распространение в России.В частности, он попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с Роспотребнадзором, учеными и врачами подготовить и к 9 апрелю предложить дополнительные меры по защите россиян от COVID-19.Об этом он сказал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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