https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604425568.html

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:57

2021-04-06T12:57

2021-04-06T13:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах, важно этого не допустить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.Мишустин отметил, что в этих странах снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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