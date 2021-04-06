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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:57
2021-04-06T12:57
2021-04-06T13:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд, однако ряд экспертов предупреждают о возможности ее ухудшения в связи с третьей волной в других странах, важно этого не допустить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.Мишустин отметил, что в этих странах снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса.
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