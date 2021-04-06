https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604409681.html

В Москве за сутки госпитализировали 945 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 945 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 945 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:28

2021-04-06T11:28

2021-04-06T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 945 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва