https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604407786.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве и Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:18

2021-04-06T11:18

2021-04-06T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

республика алтай

магаданская область

сахалинская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве и Республике Алтай - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%, 2. Сахалинская область 0,03%, 3. Магаданская область 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

республика алтай

магаданская область

сахалинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, республика алтай, магаданская область, сахалинская область