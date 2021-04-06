https://ria.ru/20210406/konferentsiya-1604411431.html
Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля
Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля
Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:52
2021-04-06T11:52
2021-04-06T11:52
россия-китай: главное
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления взаимодействия российских и китайских компаний в области судостроения.Участники мероприятия обсудят перспективы развития международного сотрудничества РФ и КНР в сфере судостроения, вопросы научно-технического и образовательного партнёрства, атакже экспортно-импортном взаимодействии.В конференции ожидается участие представителей крупнейших судостроительных ассоциаций Китая, Китайского совета по продвижению международной торговли, Минпромторга РФ, научных центров и университетов, а также судоверфей и производителей соответствующего оборудования двух стран.
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления взаимодействия российских и китайских компаний в области судостроения.
Участники мероприятия обсудят перспективы развития международного сотрудничества РФ и КНР в сфере судостроения, вопросы научно-технического и образовательного партнёрства, атакже экспортно-импортном взаимодействии.
В конференции ожидается участие представителей крупнейших судостроительных ассоциаций Китая, Китайского совета по продвижению международной торговли, Минпромторга РФ, научных центров и университетов, а также судоверфей и производителей соответствующего оборудования двух стран.