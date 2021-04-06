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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210406/konferentsiya-1604411431.html
Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля
Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля
Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:52
2021-04-06T11:52
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления взаимодействия российских и китайских компаний в области судостроения.Участники мероприятия обсудят перспективы развития международного сотрудничества РФ и КНР в сфере судостроения, вопросы научно-технического и образовательного партнёрства, атакже экспортно-импортном взаимодействии.В конференции ожидается участие представителей крупнейших судостроительных ассоциаций Китая, Китайского совета по продвижению международной торговли, Минпромторга РФ, научных центров и университетов, а также судоверфей и производителей соответствующего оборудования двух стран.
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россия, китай

Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля

11:52 06.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления взаимодействия российских и китайских компаний в области судостроения.
Участники мероприятия обсудят перспективы развития международного сотрудничества РФ и КНР в сфере судостроения, вопросы научно-технического и образовательного партнёрства, атакже экспортно-импортном взаимодействии.
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В конференции ожидается участие представителей крупнейших судостроительных ассоциаций Китая, Китайского совета по продвижению международной торговли, Минпромторга РФ, научных центров и университетов, а также судоверфей и производителей соответствующего оборудования двух стран.
 
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