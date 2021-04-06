https://ria.ru/20210406/konferentsiya-1604411431.html

Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля

Конференция по сотрудничеству РФ и КНР в судостроении пройдет 9 апреля

Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:52

2021-04-06T11:52

2021-04-06T11:52

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Онлайн-конференция “Перспективы сотрудничества России и Китая в области судостроения” состоится 9 апреля. Ее тема - развитие и укрепление укрепления взаимодействия российских и китайских компаний в области судостроения.Участники мероприятия обсудят перспективы развития международного сотрудничества РФ и КНР в сфере судостроения, вопросы научно-технического и образовательного партнёрства, атакже экспортно-импортном взаимодействии.В конференции ожидается участие представителей крупнейших судостроительных ассоциаций Китая, Китайского совета по продвижению международной торговли, Минпромторга РФ, научных центров и университетов, а также судоверфей и производителей соответствующего оборудования двух стран.

https://ria.ru/20210406/forum-1604402567.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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