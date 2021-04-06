https://ria.ru/20210406/kleveta-1727039487.html

Брянского блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана

Брянского блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана

Суд в Брянске приговорил блогера и юриста Сергея Маслова к штрафу в один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T15:22

2021-04-06T15:22

2021-04-06T15:22

россия

александр богомаз

керчь

youtube

брянск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

БРЯНСК, 6 апр - РИА Новости. Суд в Брянске приговорил блогера и юриста Сергея Маслова к штрафу в один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора области Александра Богомаза, сообщает СУСК РФ по региону.Маслов в августе на YouTube опубликовал ролик, в котором рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о клевете. Заседания проходили в закрытом режиме в Советском районном суде города Брянска."Брянский блогер осужден за обвинение участника Великой Отечественной войны в государственной измене. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в суде, также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о моральном вреде на сумму 100 тысяч рублей.Как отмечает следствие, суд признал блогера виновным в "клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления". Суд установил, что Маслов заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений и обвинил ветерана в государственной измене с целью опорочить его честь и достоинство.Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боёв с применением немцами нервнопаралитического газа в районе Керчи ветеран Великой Отечественной войны вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326"."В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям. Позже он осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210217/kuban-1597791611.html

https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html

россия

керчь

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр богомаз, керчь, youtube, брянск, происшествия