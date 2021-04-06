Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/kleveta-1727039487.html
Брянского блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана
Брянского блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана
Суд в Брянске приговорил блогера и юриста Сергея Маслова к штрафу в один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:22
2021-04-06T15:22
россия
александр богомаз
керчь
youtube
брянск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
БРЯНСК, 6 апр - РИА Новости. Суд в Брянске приговорил блогера и юриста Сергея Маслова к штрафу в один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора области Александра Богомаза, сообщает СУСК РФ по региону.Маслов в августе на YouTube опубликовал ролик, в котором рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о клевете. Заседания проходили в закрытом режиме в Советском районном суде города Брянска."Брянский блогер осужден за обвинение участника Великой Отечественной войны в государственной измене. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в суде, также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о моральном вреде на сумму 100 тысяч рублей.Как отмечает следствие, суд признал блогера виновным в "клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления". Суд установил, что Маслов заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений и обвинил ветерана в государственной измене с целью опорочить его честь и достоинство.Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боёв с применением немцами нервнопаралитического газа в районе Керчи ветеран Великой Отечественной войны вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326"."В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям. Позже он осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210217/kuban-1597791611.html
https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html
россия
керчь
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр богомаз, керчь, youtube, брянск, происшествия

Брянского блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана

15:22 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 апр - РИА Новости. Суд в Брянске приговорил блогера и юриста Сергея Маслова к штрафу в один миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора области Александра Богомаза, сообщает СУСК РФ по региону.
Маслов в августе на YouTube опубликовал ролик, в котором рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о клевете. Заседания проходили в закрытом режиме в Советском районном суде города Брянска.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:05
На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана
"Брянский блогер осужден за обвинение участника Великой Отечественной войны в государственной измене. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в суде, также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о моральном вреде на сумму 100 тысяч рублей.
Как отмечает следствие, суд признал блогера виновным в "клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления". Суд установил, что Маслов заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений и обвинил ветерана в государственной измене с целью опорочить его честь и достоинство.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:02
СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве
Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в результате ожесточенных боёв с применением немцами нервнопаралитического газа в районе Керчи ветеран Великой Отечественной войны вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326".
"В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям. Позже он осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
 
РоссияАлександр БогомазКерчьYouTubeБрянскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния