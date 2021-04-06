https://ria.ru/20210406/kitenok-1604380713.html
На берегу в Приморье нашли редкого китенка, погибшего от рыбацких орудий
На берегу в Приморье нашли редкого китенка, погибшего от рыбацких орудий
Новорожденного китенка, предположительно, детеныша редкого северного плавуна, погибшего из-за рыболовецких орудий, выбросило на берег у поселка Терней в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T06:18
2021-04-06T06:18
2021-04-06T09:59
россия
курильские острова
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Новорожденного китенка, предположительно, детеныша редкого северного плавуна, погибшего из-за рыболовецких орудий, выбросило на берег у поселка Терней в Приморье, сообщает во вторник Сихотэ-Алинский заповедник.Отмечается, что кит принадлежит к семейству Клюворыловых, подотряду зубатых китов, предположительно, вид - северный плавун, или дальневосточный бутылконос. Это достаточно редкий и малоизученный вид, который внесён в Красную книгу Приморского края."Найденный малыш северного плавуна погиб не своей смертью, а, очевидно, запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперёк его тела хорошо заметны три светлые борозды – следы от фала или верёвки. Существует достоверная корреляция между встречами китообразных и промыслом дрифтерными сетями. Киты, косатки, дельфины нередко встречаются в прилове. Запрет данного вида промысла в определённых районах обитания этих морских млекопитающих может благоприятно отразиться на популяциях китообразных, многие из которых редки и занесены в Красную книгу РФ", - отмечают в заповеднике.Нашли китенка местные жительницы, они сообщили о нем в заповедник. Благодаря этому образцы, взятые для генетического анализа, помогут узнать больше о жизни этих малоизученных животных.Северный плавун - второй по размеру после кашалота зубатый кит. Длина его тела составляет 10,7-12,8 метра, а вес около 8-11 тонн. Самки обычно крупнее самцов и могут достигать веса до 11-15 тонн. Морда кита заканчивается длинным "клювом". На каждой стороне нижней челюсти расположены два крупных зуба, их предназначение пока не известно, самцы, по всей видимости, используют их во время социальных взаимодействий и соперничества. Северные плавуны очень социальны и, как правило, живут тесными группами в 7-10 особей. В России плавуны встречаются во всех дальневосточных морях от Японского до южной части Берингова моря. Их можно встретить в водах Командорских и Курильских островов, а также в Камчатском и Авачинском заливах.
https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604231487.html
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россия, курильские острова, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Новорожденного китенка, предположительно, детеныша редкого северного плавуна, погибшего из-за рыболовецких орудий, выбросило на берег у поселка Терней в Приморье, сообщает во вторник Сихотэ-Алинский заповедник.
"В окрестностях посёлка Терней, в Малой бухте, был найден труп небольшого кита. Погибшее животное обследовано сотрудниками Сихотэ-Алинского заповедника: произведены замеры, взяты образцы кожи и мышечных тканей для генетического анализа, сделаны подробные фотографии и видеосъемка. После консультаций со специалистами Российской академии наук, изучающими морских млекопитающих, стало понятно, что это новорождённый китёнок (длина тела составила 4,7 метра), самец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кит принадлежит к семейству Клюворыловых, подотряду зубатых китов, предположительно, вид - северный плавун, или дальневосточный бутылконос. Это достаточно редкий и малоизученный вид, который внесён в Красную книгу Приморского края
.
"Найденный малыш северного плавуна погиб не своей смертью, а, очевидно, запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперёк его тела хорошо заметны три светлые борозды – следы от фала или верёвки. Существует достоверная корреляция между встречами китообразных и промыслом дрифтерными сетями. Киты, косатки, дельфины нередко встречаются в прилове. Запрет данного вида промысла в определённых районах обитания этих морских млекопитающих может благоприятно отразиться на популяциях китообразных, многие из которых редки и занесены в Красную книгу РФ", - отмечают в заповеднике.
Нашли китенка местные жительницы, они сообщили о нем в заповедник. Благодаря этому образцы, взятые для генетического анализа, помогут узнать больше о жизни этих малоизученных животных.
Северный плавун - второй по размеру после кашалота зубатый кит. Длина его тела составляет 10,7-12,8 метра, а вес около 8-11 тонн. Самки обычно крупнее самцов и могут достигать веса до 11-15 тонн. Морда кита заканчивается длинным "клювом". На каждой стороне нижней челюсти расположены два крупных зуба, их предназначение пока не известно, самцы, по всей видимости, используют их во время социальных взаимодействий и соперничества. Северные плавуны очень социальны и, как правило, живут тесными группами в 7-10 особей. В России плавуны встречаются во всех дальневосточных морях от Японского до южной части Берингова моря. Их можно встретить в водах Командорских и Курильских островов
, а также в Камчатском и Авачинском заливах.