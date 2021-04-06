https://ria.ru/20210406/kitenok-1604380713.html

На берегу в Приморье нашли редкого китенка, погибшего от рыбацких орудий

На берегу в Приморье нашли редкого китенка, погибшего от рыбацких орудий

Новорожденного китенка, предположительно, детеныша редкого северного плавуна, погибшего из-за рыболовецких орудий, выбросило на берег у поселка Терней в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:18

2021-04-06T06:18

2021-04-06T09:59

россия

курильские острова

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604394158_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_12968176c5cc1bd893cb3188676f5657.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – РИА Новости. Новорожденного китенка, предположительно, детеныша редкого северного плавуна, погибшего из-за рыболовецких орудий, выбросило на берег у поселка Терней в Приморье, сообщает во вторник Сихотэ-Алинский заповедник.Отмечается, что кит принадлежит к семейству Клюворыловых, подотряду зубатых китов, предположительно, вид - северный плавун, или дальневосточный бутылконос. Это достаточно редкий и малоизученный вид, который внесён в Красную книгу Приморского края."Найденный малыш северного плавуна погиб не своей смертью, а, очевидно, запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперёк его тела хорошо заметны три светлые борозды – следы от фала или верёвки. Существует достоверная корреляция между встречами китообразных и промыслом дрифтерными сетями. Киты, косатки, дельфины нередко встречаются в прилове. Запрет данного вида промысла в определённых районах обитания этих морских млекопитающих может благоприятно отразиться на популяциях китообразных, многие из которых редки и занесены в Красную книгу РФ", - отмечают в заповеднике.Нашли китенка местные жительницы, они сообщили о нем в заповедник. Благодаря этому образцы, взятые для генетического анализа, помогут узнать больше о жизни этих малоизученных животных.Северный плавун - второй по размеру после кашалота зубатый кит. Длина его тела составляет 10,7-12,8 метра, а вес около 8-11 тонн. Самки обычно крупнее самцов и могут достигать веса до 11-15 тонн. Морда кита заканчивается длинным "клювом". На каждой стороне нижней челюсти расположены два крупных зуба, их предназначение пока не известно, самцы, по всей видимости, используют их во время социальных взаимодействий и соперничества. Северные плавуны очень социальны и, как правило, живут тесными группами в 7-10 особей. В России плавуны встречаются во всех дальневосточных морях от Японского до южной части Берингова моря. Их можно встретить в водах Командорских и Курильских островов, а также в Камчатском и Авачинском заливах.

https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604231487.html

https://ria.ru/20210304/chudovische-1599850935.html

россия

курильские острова

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курильские острова, владивосток, приморский край, происшествия