https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html
Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%
Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%
Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:10
2021-04-06T11:10
2021-04-06T14:07
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китай
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.По данным управления, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 миллиарда долларов, увеличившись на 73% в годовом выражении.Чистый приток капитала, вложенного в китайские облигации, вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом до 190,5 миллиарда долларов, а в акции - до 64,1 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2019 году.Значительный рост объёмов иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая объясняется многообещающими перспективами и позитивными прогнозами в отношении экономического развития страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой степенью открытости финансового рынка.
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китай
МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.
По данным управления, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 миллиарда долларов, увеличившись на 73% в годовом выражении.
Чистый приток капитала, вложенного в китайские облигации, вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом до 190,5 миллиарда долларов, а в акции - до 64,1 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2019 году.
Значительный рост объёмов иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая
объясняется многообещающими перспективами и позитивными прогнозами в отношении экономического развития страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой степенью открытости финансового рынка.