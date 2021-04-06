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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html
Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%
Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%
Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:10
2021-04-06T14:07
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.По данным управления, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 миллиарда долларов, увеличившись на 73% в годовом выражении.Чистый приток капитала, вложенного в китайские облигации, вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом до 190,5 миллиарда долларов, а в акции - до 64,1 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2019 году.Значительный рост объёмов иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая объясняется многообещающими перспективами и позитивными прогнозами в отношении экономического развития страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой степенью открытости финансового рынка.
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Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%

11:10 06.04.2021 (обновлено: 14:07 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.
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По данным управления, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 миллиарда долларов, увеличившись на 73% в годовом выражении.
Чистый приток капитала, вложенного в китайские облигации, вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом до 190,5 миллиарда долларов, а в акции - до 64,1 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2019 году.
Значительный рост объёмов иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая объясняется многообещающими перспективами и позитивными прогнозами в отношении экономического развития страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой степенью открытости финансового рынка.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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