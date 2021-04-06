https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html

Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%

Иностранные инвестиции в Китай в 2020 году выросли на 81%

Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:10

2021-04-06T11:10

2021-04-06T14:07

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 6 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2020 году привлек в общей сложности 520,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.По данным управления, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 миллиарда долларов, увеличившись на 73% в годовом выражении.Чистый приток капитала, вложенного в китайские облигации, вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом до 190,5 миллиарда долларов, а в акции - до 64,1 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2019 году.Значительный рост объёмов иностранных инвестиций в ценные бумаги Китая объясняется многообещающими перспективами и позитивными прогнозами в отношении экономического развития страны, разумной кредитно-денежной политикой, а также высокой степенью открытости финансового рынка.

https://ria.ru/20210406/forum-1604402567.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай