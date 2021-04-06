Онлайн-конференция об изменении качества образования в России
7 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Как изменилось качество образования в России".
Задать вопрос
Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО.
В ходе мероприятия будут представлены результаты общероссийского исследования по модели PISA, проводившегося осенью 2020 года, которые лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования (наряду с итогами сравнительных международных исследований PIRLS и TIMSS). Каково новое значение показателя?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО.
В ходе мероприятия будут представлены результаты общероссийского исследования по модели PISA, проводившегося осенью 2020 года, которые лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования (наряду с итогами сравнительных международных исследований PIRLS и TIMSS). Каково новое значение показателя?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru