https://ria.ru/20210406/kachestvo-obrazovaniya-v-rossii-1604389168.html

Онлайн-конференция об изменении качества образования в России

Онлайн-конференция об изменении качества образования в России

7 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Как изменилось качество образования в России".

2021-04-06T11:11

2021-04-06T11:11

2021-04-06T11:11

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ; - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО.В ходе мероприятия будут представлены результаты общероссийского исследования по модели PISA, проводившегося осенью 2020 года, которые лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования (наряду с итогами сравнительных международных исследований PIRLS и TIMSS). Каково новое значение показателя?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы