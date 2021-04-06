https://ria.ru/20210406/izbienie-1604414351.html

В Воронежской области подросток заявил, что его избил полицейский

В Воронежской области подросток заявил, что его избил полицейский

Подросток в Воронежской области пожаловался, что его избил полицейский, СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:49

2021-04-06T11:49

2021-04-06T13:06

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

лискинский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 апр - РИА Новости. Подросток в Воронежской области пожаловался, что его избил полицейский, СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона.Информация о том, что подросток в Лискинском районе Воронежской области пожаловался на избиение в полиции, появилась в местных СМИ утром во вторник."По версии следствия, 1 марта 2021 года 16-летний подросток вместе со своей бабушкой прибыл в отделение полиции отдела МВД РФ по Лискинскому району для дачи объяснений в рамках материала проверки по факту кражи имущества. Прочитав составленное объяснение, несовершеннолетний отказался от подписи документа, в связи с чем между ним и сотрудником полиции произошел конфликт, в результате которого подросток, с его слов и пояснений бабушки, был подвергнут избиению со стороны полицейского", - говорится в сообщении.По данным СМИ, якобы полицейский ударил подростка кулаком по лицу и головой об стол, в результате у несовершеннолетнего оказалась разбита губа и поврежден язык.Как информирует прокуратура, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия."Наличие телесных повреждений подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором", - добавило надзорное ведомство.Представитель ГУМВД по Воронежской области сообщил РИА Новости, что начата проверка данной информации."В случае установления вины сотрудников полиция примет все необходимые меры, вплоть до увольнения их из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказал он.

https://ria.ru/20210326/izbienie-1602922403.html

https://ria.ru/20210322/izbienie-1602369470.html

воронежская область

лискинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, лискинский район, происшествия