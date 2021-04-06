https://ria.ru/20210406/iran-1727103254.html

Постпред России оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки

Постпред России оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что можно ожидать позитивных результатах на переговорах по восстановлению ядерной... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:21

2021-04-06T21:21

2021-04-06T23:08

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что можно ожидать позитивных результатах на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном.Ульянов возглавляет делегацию РФ на стартовавших в австрийской столице переговорах. Во вторник по итогам первого дня встреч удалось запустить работу двух экспертных групп – по снятию санкций и по вопросам ядерной сферы."В принципе, все будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24".Он напомнил, что задачей переговоров в Вене является возобновление ядерной сделки в полном объеме. "И иранцы, и американцы говорят, что они к этому готовы. Какого-то резкого "обмена любезностями" я не наблюдаю, хотя, конечно, иранцы высказываются в отношении Соединенных Штатов очень критично, но прямых стычек точно нет, хотя бы потому что они между собой не общаются. Иранцы определенно решили, что никаких контактов с Соединенными Штатами быть не может", - сообщил Ульянов."Я думаю, что они (прямые контакты – ред.) могут возобновиться тогда, когда иранская сторона будет к этому готова, но говорить за иранцев я не могу. В принципе, наверное, если будет достигнут ощутимый прогресс, если начнет восстанавливаться хотя бы минимальное взаимное доверие, может быть, иранцы и передумают", - сказал он."Конечно, прямые контакты более продуктивны, но мы пока не дошли до этой стадии", - добавил постпред.При этом Ульянов отметил, что Россия готова выступать посредником между США и Ираном в переговорах по ядерной сделке. "У нас в СВПД традиционно роль координатора играет единая внешнеполитическая служба Евросоюза, которая со своими обязанностями старается справляться достаточно беспристрастно, поэтому представители Евросоюза будут играть роль ключевого контактного лица в челночных контактах между иранцами и американцами. Но Россия тоже может подключаться, как и любой другой участник соглашения", - пояснил он.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20210406/iran-1727063583.html

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва, сша, в мире