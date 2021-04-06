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Постпред России оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки
Постпред России оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что можно ожидать позитивных результатах на переговорах по восстановлению ядерной... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:21
2021-04-06T23:08
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что можно ожидать позитивных результатах на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном.Ульянов возглавляет делегацию РФ на стартовавших в австрийской столице переговорах. Во вторник по итогам первого дня встреч удалось запустить работу двух экспертных групп – по снятию санкций и по вопросам ядерной сферы."В принципе, все будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24".Он напомнил, что задачей переговоров в Вене является возобновление ядерной сделки в полном объеме. "И иранцы, и американцы говорят, что они к этому готовы. Какого-то резкого "обмена любезностями" я не наблюдаю, хотя, конечно, иранцы высказываются в отношении Соединенных Штатов очень критично, но прямых стычек точно нет, хотя бы потому что они между собой не общаются. Иранцы определенно решили, что никаких контактов с Соединенными Штатами быть не может", - сообщил Ульянов."Я думаю, что они (прямые контакты – ред.) могут возобновиться тогда, когда иранская сторона будет к этому готова, но говорить за иранцев я не могу. В принципе, наверное, если будет достигнут ощутимый прогресс, если начнет восстанавливаться хотя бы минимальное взаимное доверие, может быть, иранцы и передумают", - сказал он."Конечно, прямые контакты более продуктивны, но мы пока не дошли до этой стадии", - добавил постпред.При этом Ульянов отметил, что Россия готова выступать посредником между США и Ираном в переговорах по ядерной сделке. "У нас в СВПД традиционно роль координатора играет единая внешнеполитическая служба Евросоюза, которая со своими обязанностями старается справляться достаточно беспристрастно, поэтому представители Евросоюза будут играть роль ключевого контактного лица в челночных контактах между иранцами и американцами. Но Россия тоже может подключаться, как и любой другой участник соглашения", - пояснил он.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), москва, сша, в мире

Постпред России оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки

21:21 06.04.2021 (обновлено: 23:08 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что можно ожидать позитивных результатах на переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном.
Ульянов возглавляет делегацию РФ на стартовавших в австрийской столице переговорах. Во вторник по итогам первого дня встреч удалось запустить работу двух экспертных групп – по снятию санкций и по вопросам ядерной сферы.
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"В принципе, все будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным", - сказал Ульянов в эфире канала "Россия 24".
Он напомнил, что задачей переговоров в Вене является возобновление ядерной сделки в полном объеме. "И иранцы, и американцы говорят, что они к этому готовы. Какого-то резкого "обмена любезностями" я не наблюдаю, хотя, конечно, иранцы высказываются в отношении Соединенных Штатов очень критично, но прямых стычек точно нет, хотя бы потому что они между собой не общаются. Иранцы определенно решили, что никаких контактов с Соединенными Штатами быть не может", - сообщил Ульянов.
"Я думаю, что они (прямые контакты – ред.) могут возобновиться тогда, когда иранская сторона будет к этому готова, но говорить за иранцев я не могу. В принципе, наверное, если будет достигнут ощутимый прогресс, если начнет восстанавливаться хотя бы минимальное взаимное доверие, может быть, иранцы и передумают", - сказал он.
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"Конечно, прямые контакты более продуктивны, но мы пока не дошли до этой стадии", - добавил постпред.
При этом Ульянов отметил, что Россия готова выступать посредником между США и Ираном в переговорах по ядерной сделке. "У нас в СВПД традиционно роль координатора играет единая внешнеполитическая служба Евросоюза, которая со своими обязанностями старается справляться достаточно беспристрастно, поэтому представители Евросоюза будут играть роль ключевого контактного лица в челночных контактах между иранцами и американцами. Но Россия тоже может подключаться, как и любой другой участник соглашения", - пояснил он.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МоскваСШАВ мире
 
 
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