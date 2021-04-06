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Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире
Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире
Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:20
2021-04-06T19:20
2021-04-06T19:20
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его мнению, цензура глобальных платформ недопустима, как и государственная."Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих своё мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?" - добавил Кириенко.Он объяснил, что этим объясняется появление в РФ нормы, что цензура запрещена для всех, как для государства, так и для компаний."Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать", - отметил Кириенко.
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россия, сергей кириенко, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
.
"Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире. У нас один из самых низких тарифов на пользование интернетом, у нас одно из самых либеральных законодательств. Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру", - сказал Кириенко журналистам.
По его мнению, цензура глобальных платформ недопустима, как и государственная.
"Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих своё мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?" - добавил Кириенко.
Он объяснил, что этим объясняется появление в РФ нормы, что цензура запрещена для всех, как для государства, так и для компаний.
"Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать", - отметил Кириенко.