Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/internet-rynok-1727089028.html
Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире
Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире
Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:20
2021-04-06T19:20
россия
сергей кириенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592725168_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_63c6d9cac13c79e69b35889247536fa5.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его мнению, цензура глобальных платформ недопустима, как и государственная."Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих своё мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?" - добавил Кириенко.Он объяснил, что этим объясняется появление в РФ нормы, что цензура запрещена для всех, как для государства, так и для компаний."Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20210405/internet-1604230517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592725168_185:0:1433:936_1920x0_80_0_0_651506eead3bef4fe206ebe2d7cdb0e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей кириенко, общество

Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире

19:20 06.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире. У нас один из самых низких тарифов на пользование интернетом, у нас одно из самых либеральных законодательств. Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру", - сказал Кириенко журналистам.

По его мнению, цензура глобальных платформ недопустима, как и государственная.
"Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих своё мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?" - добавил Кириенко.
Телефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 09:21
В российских селах установят более тысячи базовых интернет-станций
Он объяснил, что этим объясняется появление в РФ нормы, что цензура запрещена для всех, как для государства, так и для компаний.
"Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать", - отметил Кириенко.
 
РоссияСергей КириенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния