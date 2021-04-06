https://ria.ru/20210406/internet-rynok-1727089028.html

Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире

Кириенко назвал интернет-рынок в России одним из самых либеральных в мире

Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:20

2021-04-06T19:20

2021-04-06T19:20

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский интернет-рынок один из самых либеральных в мире, как с точки зрения тарифов, так и с точки зрения законодательства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.По его мнению, цензура глобальных платформ недопустима, как и государственная."Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих своё мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?" - добавил Кириенко.Он объяснил, что этим объясняется появление в РФ нормы, что цензура запрещена для всех, как для государства, так и для компаний."Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать", - отметил Кириенко.

https://ria.ru/20210405/internet-1604230517.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кириенко, общество