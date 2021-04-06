https://ria.ru/20210406/informatsionnoy-bezopasnosti-detey-1727068580.html

Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей

Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей

12 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации".

2021-04-06T17:27

2021-04-06T17:27

2021-04-06T21:00

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР; - член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ; - директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;- генеральный директор компании InfoWatch Наталья КАСПЕРСКАЯ.В рамках мероприятия представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и IT-компаний обсудят процесс цифровизации образования в России и проблему влияния информационных технологий, которые используются в образовательных учреждениях, на здоровье детей. Также участники представят механизмы борьбы с запрещенным контентом в Интернете, расскажут о том, как минимизировать негативное влияние социальных сетей на подрастающее поколение. Будут освещены первые результаты работы по подготовке предложений для изменения концепции информационной безопасности детей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы