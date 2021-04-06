Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей
17:27 06.04.2021 (обновлено: 21:00 06.04.2021)
12 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации".
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Участники:
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР;
- член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ;
- директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- генеральный директор компании InfoWatch Наталья КАСПЕРСКАЯ.
В рамках мероприятия представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и IT-компаний обсудят процесс цифровизации образования в России и проблему влияния информационных технологий, которые используются в образовательных учреждениях, на здоровье детей. Также участники представят механизмы борьбы с запрещенным контентом в Интернете, расскажут о том, как минимизировать негативное влияние социальных сетей на подрастающее поколение. Будут освещены первые результаты работы по подготовке предложений для изменения концепции информационной безопасности детей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР;
- член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ;
- директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- генеральный директор компании InfoWatch Наталья КАСПЕРСКАЯ.
В рамках мероприятия представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и IT-компаний обсудят процесс цифровизации образования в России и проблему влияния информационных технологий, которые используются в образовательных учреждениях, на здоровье детей. Также участники представят механизмы борьбы с запрещенным контентом в Интернете, расскажут о том, как минимизировать негативное влияние социальных сетей на подрастающее поколение. Будут освещены первые результаты работы по подготовке предложений для изменения концепции информационной безопасности детей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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