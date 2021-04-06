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Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i
Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i
Компания Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i. Модель уже стала популярной в Китае, где за первый день продаж были куплены более 160... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:18
2021-04-06T10:13
huawei technologies
китай
технологии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i. Модель уже стала популярной в Китае, где за первый день продаж были куплены более 160 тысяч гарнитур.Наушники FreeBuds 4i оснащены эффективной системой шумоподавления, которая не встречается у прямых конкурентов. ANC фиксирует окружающий шум с помощью встроенных микрофонов и генерирует встречные звуковые волны, которые нейтрализуют посторонние звуки. При необходимости можно включить режим звукопроницаемости и усиления голосов, чтобы оставаться на связи с окружающими. Микрофоны FreeBuds 4i способны выделять голос и самого пользователя, чтобы собеседники лучше его слышали во время видеоконференции или телефонного разговора.Гарнитура и кейс выполнены в стильном лаконичном дизайне. Наушники будут доступны в керамическом белом, угольном черном и красном цветах. Зарядный футляр овальной формы весит всего 36,5 грамма, поэтому удобен при ежедневном использовании. FreeBuds 4i получили силиконовые амбушюры разного размера, и каждый пользователь сможет подобрать подходящие.Huawei FreeBuds 4i оснащены десятимиллиметровыми динамическими драйверами с увеличенной амплитудой, которые обеспечивают широкий динамический диапазон и увеличенную четкость звука. Наушники работают со свежим протоколом Bluetooth 5.2, что дает преимущество в стабильности и дальности связи между ними и источником звука. Гарнитура получила сенсорное управление, зоны которого находятся на верхушке каждого наушника.Несмотря на компактные размеры и вес (5,5 грамма каждый наушник), TWS-гарнитура Huawei оборудована мощным аккумулятором. При выключенной системе ANC с ними можно непрерывно слушать музыку до десяти часов или разговаривать по телефону до 6,5 часа. Если периодически убирать наушники в зарядный футляр, то время работы увеличится до 22 часов и до 14 часов соответственно. При включенном шумоподавлении одного заряда хватит на 7,5 часа воспроизведения аудио или на 5,5 часа телефонного разговора. Huawei FreeBuds 4i поддерживают технологию быстрой зарядки: достаточно подключить их к розетке на десять минут, чтобы далее слушать музыку в течение четырех часов.Предзаказ на Huawei FreeBuds 4i стартует в России 20 апреля, а 29 апреля они поступят в открытую продажу. Рекомендованная розничная цена гаджета — 7990 рублей.
https://ria.ru/20210330/huawei-1603458276.html
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60
huawei technologies, китай, технологии

Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i

09:18 06.04.2021 (обновлено: 10:13 06.04.2021)
 
© Фото : Huawei Наушники Huawei FreeBuds 4i
Наушники Huawei FreeBuds 4i - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Huawei
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Huawei представит в России беспроводные наушники FreeBuds 4i. Модель уже стала популярной в Китае, где за первый день продаж были куплены более 160 тысяч гарнитур.
Наушники FreeBuds 4i оснащены эффективной системой шумоподавления, которая не встречается у прямых конкурентов. ANC фиксирует окружающий шум с помощью встроенных микрофонов и генерирует встречные звуковые волны, которые нейтрализуют посторонние звуки. При необходимости можно включить режим звукопроницаемости и усиления голосов, чтобы оставаться на связи с окружающими. Микрофоны FreeBuds 4i способны выделять голос и самого пользователя, чтобы собеседники лучше его слышали во время видеоконференции или телефонного разговора.
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Гарнитура и кейс выполнены в стильном лаконичном дизайне. Наушники будут доступны в керамическом белом, угольном черном и красном цветах. Зарядный футляр овальной формы весит всего 36,5 грамма, поэтому удобен при ежедневном использовании. FreeBuds 4i получили силиконовые амбушюры разного размера, и каждый пользователь сможет подобрать подходящие.
Huawei FreeBuds 4i оснащены десятимиллиметровыми динамическими драйверами с увеличенной амплитудой, которые обеспечивают широкий динамический диапазон и увеличенную четкость звука. Наушники работают со свежим протоколом Bluetooth 5.2, что дает преимущество в стабильности и дальности связи между ними и источником звука. Гарнитура получила сенсорное управление, зоны которого находятся на верхушке каждого наушника.
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Несмотря на компактные размеры и вес (5,5 грамма каждый наушник), TWS-гарнитура Huawei оборудована мощным аккумулятором. При выключенной системе ANC с ними можно непрерывно слушать музыку до десяти часов или разговаривать по телефону до 6,5 часа. Если периодически убирать наушники в зарядный футляр, то время работы увеличится до 22 часов и до 14 часов соответственно. При включенном шумоподавлении одного заряда хватит на 7,5 часа воспроизведения аудио или на 5,5 часа телефонного разговора. Huawei FreeBuds 4i поддерживают технологию быстрой зарядки: достаточно подключить их к розетке на десять минут, чтобы далее слушать музыку в течение четырех часов.
Предзаказ на Huawei FreeBuds 4i стартует в России 20 апреля, а 29 апреля они поступят в открытую продажу. Рекомендованная розничная цена гаджета — 7990 рублей.
 
Huawei TechnologiesКитайТехнологии
 
 
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