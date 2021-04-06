На Байкале два грузовика провалились под лед
05:33 06.04.2021 (обновлено: 10:55 06.04.2021)
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области.
"На акватории озера Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошел в 70 метрах от гостиницы "Маяк". Один автомобиль провалился полностью, второй частично. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов, водители проигнорировали нормы безопасности.
"Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией поселка Листвянка на месте выезда с берега на лед, двинулись в сторону Больших Котов", - сказал Шутов.
Он отметил, что водители будут привлечены к административной ответственности. Этот случай также, по его словам, станет предметом рассмотрения природоохранной прокуратуры.
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