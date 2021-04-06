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На Байкале два грузовика провалились под лед
На Байкале два грузовика провалились под лед
Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T05:33
2021-04-06T10:55
россия
байкал
листвянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области.Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов, водители проигнорировали нормы безопасности."Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией поселка Листвянка на месте выезда с берега на лед, двинулись в сторону Больших Котов", - сказал Шутов.Он отметил, что водители будут привлечены к административной ответственности. Этот случай также, по его словам, станет предметом рассмотрения природоохранной прокуратуры.
https://ria.ru/20210404/led-1604143664.html
россия
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россия, байкал, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия

На Байкале два грузовика провалились под лед

05:33 06.04.2021 (обновлено: 10:55 06.04.2021)
 
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
Сотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области.
"На акватории озера Байкал провалились под лед два грузовых автомобиля ЗИЛ-131. Автомобили следовали из Листвянки в Большие Коты. Провал произошел в 70 метрах от гостиницы "Маяк". Один автомобиль провалился полностью, второй частично. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов, водители проигнорировали нормы безопасности.
"Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией поселка Листвянка на месте выезда с берега на лед, двинулись в сторону Больших Котов", - сказал Шутов.
Он отметил, что водители будут привлечены к административной ответственности. Этот случай также, по его словам, станет предметом рассмотрения природоохранной прокуратуры.
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РоссияБайкалЛиствянкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
 
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