https://ria.ru/20210406/gruzoviki-1604380009.html

На Байкале два грузовика провалились под лед

На Байкале два грузовика провалились под лед

Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T05:33

2021-04-06T05:33

2021-04-06T10:55

россия

байкал

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 6 апр – РИА Новости. Два грузовых автомобиля провалились под лед на озере Байкал, следуя из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области.Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов, водители проигнорировали нормы безопасности."Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен. Несмотря на это водители, разрушив ограждение, которое было сооружено администрацией поселка Листвянка на месте выезда с берега на лед, двинулись в сторону Больших Котов", - сказал Шутов.Он отметил, что водители будут привлечены к административной ответственности. Этот случай также, по его словам, станет предметом рассмотрения природоохранной прокуратуры.

https://ria.ru/20210404/led-1604143664.html

россия

байкал

листвянка

иркутская область

иркутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, байкал, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия