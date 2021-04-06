https://ria.ru/20210406/govyadina-1604415984.html

На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины

На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины

Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:00

2021-04-06T12:00

2021-04-06T12:00

россельхозбанк

сергей юшин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_0:23:3117:1776_1920x0_80_0_0_21ca7ce7f0a8d406237a422082973ddb.jpg

КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства края.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние 10 лет. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил изданию подобную тенденцию, которая, по его словам, связана с ограничениями, вызванными пандемией, экономией потребителей, которые всё чаще выбирали более дешевое мясо птицы и свинину.По данным министерства, в минувшем году в регионе было произведено 49,9 тысячи тонн говядины в живом весе, в 2019-м – 47,8 тысячи тонн, в 2018-м – 55,1 тысячи тонн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/myaso-1601713367.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк, сергей юшин, экономика