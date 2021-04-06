На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства края.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние 10 лет. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил изданию подобную тенденцию, которая, по его словам, связана с ограничениями, вызванными пандемией, экономией потребителей, которые всё чаще выбирали более дешевое мясо птицы и свинину.
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"Проблем с реализацией говядины нет, объемы производства не снижаются и в планах этого нет. Наоборот, мы ставим задачу наращивать объемы производства, так как местные производители пока что не могут полностью закрыть потребности региона в этом продукте", - сообщили в минсельхозе Кубани.
По данным министерства, в минувшем году в регионе было произведено 49,9 тысячи тонн говядины в живом весе, в 2019-м – 47,8 тысячи тонн, в 2018-м – 55,1 тысячи тонн.