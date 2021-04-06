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На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины
На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины
Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:00
2021-04-06T12:00
россельхозбанк
сергей юшин
экономика
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства края.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние 10 лет. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил изданию подобную тенденцию, которая, по его словам, связана с ограничениями, вызванными пандемией, экономией потребителей, которые всё чаще выбирали более дешевое мясо птицы и свинину.По данным министерства, в минувшем году в регионе было произведено 49,9 тысячи тонн говядины в живом весе, в 2019-м – 47,8 тысячи тонн, в 2018-м – 55,1 тысячи тонн.
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россельхозбанк, сергей юшин, экономика

На Кубани прокомментировали ситуацию с сокращением производства говядины

12:00 06.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Проблем со снижением спроса на говядину и сокращением её производства на Кубани нет, местные аграрии, напротив, ориентированы на наращивание объёмов, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства края.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 миллиона тонн — минимального показателя за последние 10 лет. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил изданию подобную тенденцию, которая, по его словам, связана с ограничениями, вызванными пандемией, экономией потребителей, которые всё чаще выбирали более дешевое мясо птицы и свинину.
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"Проблем с реализацией говядины нет, объемы производства не снижаются и в планах этого нет. Наоборот, мы ставим задачу наращивать объемы производства, так как местные производители пока что не могут полностью закрыть потребности региона в этом продукте", - сообщили в минсельхозе Кубани.
По данным министерства, в минувшем году в регионе было произведено 49,9 тысячи тонн говядины в живом весе, в 2019-м – 47,8 тысячи тонн, в 2018-м – 55,1 тысячи тонн.
 
РоссельхозбанкСергей ЮшинЭкономика
 
 
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