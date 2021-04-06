https://ria.ru/20210406/gosduma-1604398025.html

В ГД внесли проект о штрафах за сбои в предоставлении услуг ЖКХ

В ГД внесли проект о штрафах за сбои в предоставлении услуг ЖКХ

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей для ресурсоснабжающих организаций за непредоставление или... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:25

2021-04-06T10:25

2021-04-06T10:25

россия

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госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей для ресурсоснабжающих организаций за непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг, проект опубликован во вторник к электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в статью 7.23 КоАП РФ.Как отмечают авторы проекта, сейчас в случае нарушения "нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами" предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц - в размере от 500 до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. "Размер штрафа не индексировался, начиная с 2007 года", - говорится в пояснительной записке к документу.Авторы уверены, что такой размер штрафа не является существенным для ресурсоснабжающих организаций (РСО) и порождает безответственность их руководителей, а с другой стороны - многочисленные обоснованные жалобы граждан. Кроме того, невысокие штрафы позволяют РСО "использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг, как инструмент взыскания задолженностей".Законопроектом предлагается установить двухступенчатую систему санкций для РСО. "При первом нарушении предусмотреть наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; при повторном нарушении на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", - поясняют авторы проекта.Депутаты от ЕР уверены, что предлагаемые изменения позволят обеспечить "максимальную защиту прав потребителей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также привлечь к ответственности недобросовестные РСО". По их данным, законопроект официально поддержали 76 субъектов РФ.

https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html

https://realty.ria.ru/20200107/1562870120.html

https://ria.ru/20210331/dolgi-1603591933.html

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россия, жкх, госдума рф, единая россия, общество