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https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html
Время жуликов и "украинская голодовка"
Время жуликов и "украинская голодовка"
Сперва заключенный в Покровской колонии ИК-2 А. А. Навальный жаловался на болезненное состояние, по описанию похожее на ишиас, затем неврологическая тема ушла... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:00
2021-04-06T08:07
алексей навальный
авторы
мнение - авторы
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Сперва заключенный в Покровской колонии ИК-2 А. А. Навальный жаловался на болезненное состояние, по описанию похожее на ишиас, затем неврологическая тема ушла на задний план, неясно, был ли ишиас вообще, а Навальный объявил голодовку.Отказывается ли он от пищи или не отказывается, впрочем, неясно — все только с его слов.При этом страстные его партизаны удивляются и даже возмущаются тем, что его борьбы и страдания встречают явно недостаточный отклик в обществе. Даже либерально мыслящие (хотя и без фанатизма) люди предпочитают не касаться этой темы. Впрочем, многие лоялисты, сроду не замеченные в особой симпатии к А. А. Навальному, тоже предпочитают отмалчиваться.С лоялистами дело понятное. В антинацистском романе Фейхтвангера "Семья Опперман", написанном в 1933 году, национал-социалистический учитель Фогельзанг травит гимназиста Бертольда Оппермана и требует от него публичных извинений (и, в общем-то, ни за что) перед всей гимназией в актовом зале. Гимназист принимает смертельную дозу снотворного, чтобы избежать унижения. "И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда "мнимая болезнь" кончилась смертью Бертольда, ученики вспомнили эту фразу".Болезнь, как и голодовка, могут быть мнимыми, но если даже есть малая доля вероятности, что это не так и дело серьезное, то лучше заложиться на этот вариант. От молчания ничего не будет, если же обвинить пациента в том, что он лжет, а он возьми и не солги — будет нехорошо.Осторожность никогда не помешает — но если дело только в Навальном. Здесь же, кроме него, есть власти, обвиняемые в том, что они цинично и сознательно ведут дело к гибели пациента. То есть одно из двух. Или пациент говорит правду, а власти хотят его смерти. Или власти ничего такого не хотят, а пациент сознательно и лживо обвиняет их в злодейских намерениях. Тут отмолчаться уже труднее — надо взять чью-либо сторону.В примере из романа дело было еще и в репутации. Гимназист Бертольд был юношей честным и серьезным, и трудно было поверить, что он вдруг решил прибегнуть к откровенной симуляции. Но таковы же и примеры из жизни. Можно было по-разному относиться и к осужденному по ст. 70 УК РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда") А. Т. Марченко, умершему в 1986 году от последствий голодовки. Равно как и к десяти членам Ирландской республиканской армии (вообще-то террористическая организация), заморившим себя голодом в 1981 году. Однако ни Марченко, ни десять активистов ИРА не были замечены ни в необъяснимо пространной жизни — лобстеров не ели, на дорогих заграничных курортах не отдыхали, детей в Стэнфорде не обучали, — ни в малопонятных финансовых делах, ни в систематической лжи по разным поводам, когда человек врет как дышит.Но это было давно, когда репутация — особенно в смертельном противостоянии тюремному режиму — чего-то стоила. Тогда власти — даже и такие бестрепетные, как Маргарет Тэтчер с ее "Это их выбор", то есть "Хотите подыхать — подыхайте" — понимали, что решимость заключенных в самом деле высока и речь в самом деле идет о жизни и смерти. Ибо голодающие, возможно, были фанатиками, возможно, опасными фанатиками, но и прежде, и в своем стоянии до самыя до смерти они были безусловно честны.С тех пор время убежденных людей прошло и настало время жуликов.М. Б. Ходорковский, который сейчас пишет: "Сам голодал, знаю, только твердость", объявил голодовку 18 мая 2010 года в 18:00, а 19 мая 2010 года в 08:00 ее прекратил. Только твердость, только решимость.Н. В. Савченко голодала в российской тюрьме с 13 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года, то есть более 100 дней. Члены ИРА начали умирать один за другим на 60-й день голодовки. Савченко же была крайне бодра и даже сильно поправилась, ибо ей делали с ее согласия питательные инъекции.Неудалый режиссер и неудалый бомбист О. Г. Сенцов голодал с 14 мая по 6 октября 2018 года (145 дней) по сценарию Савченко.Сподвижница А. А. Навального Л. Э. Соболь в 2019 году в знак протеста против отказа регистрировать ее на выборах в Мосгодуму голодала 33 дня — и тоже по-украински, никак не по-ирландски.Традиция "украинских голодовок" в России в сочетании с и без того неоднозначной репутацией отважных борцов привела к ожидаемому результату. Методика борца за мир д-ра Хайдера (голодал в 1988 году 218 дней, сохраняя замечательную бодрость) девальвирует голодовку как таковую, являясь — назовем вещи своими именами — преступлением против тех заключенных, которые не видят другого выхода и приняли отчаянное решение голодать до конца. Соболь, Хайдер, Ходорковский и другие уничтожили доверие к голодающим, а значит, и общественное сочувствие к ним.Распальцовщик — не голодовщик, это страшное средство имеет шансы (причем тоже не всегда) сработать только в сочетании с безукоризненной репутацией. С чем у героев нашего времени так неважно, что и сказать нельзя.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603685123.html
https://ria.ru/20210401/golodovka-1603781156.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603690078.html
https://ria.ru/20180714/1524572833.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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алексей навальный, авторы, мнение - авторы

Время жуликов и "украинская голодовка"

08:00 06.04.2021 (обновлено: 08:07 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный во время заседания Мосгорсуда
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Максим Соколов
Максим Соколов
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Сперва заключенный в Покровской колонии ИК-2 А. А. Навальный жаловался на болезненное состояние, по описанию похожее на ишиас, затем неврологическая тема ушла на задний план, неясно, был ли ишиас вообще, а Навальный объявил голодовку.
Отказывается ли он от пищи или не отказывается, впрочем, неясно — все только с его слов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:35
Алексей Навальный объявил голодовку
При этом страстные его партизаны удивляются и даже возмущаются тем, что его борьбы и страдания встречают явно недостаточный отклик в обществе. Даже либерально мыслящие (хотя и без фанатизма) люди предпочитают не касаться этой темы. Впрочем, многие лоялисты, сроду не замеченные в особой симпатии к А. А. Навальному, тоже предпочитают отмалчиваться.
С лоялистами дело понятное. В антинацистском романе Фейхтвангера "Семья Опперман", написанном в 1933 году, национал-социалистический учитель Фогельзанг травит гимназиста Бертольда Оппермана и требует от него публичных извинений (и, в общем-то, ни за что) перед всей гимназией в актовом зале. Гимназист принимает смертельную дозу снотворного, чтобы избежать унижения. "И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда "мнимая болезнь" кончилась смертью Бертольда, ученики вспомнили эту фразу".
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
1 апреля, 13:25
В Кремле ответили на вопрос о голодовке Навального
Болезнь, как и голодовка, могут быть мнимыми, но если даже есть малая доля вероятности, что это не так и дело серьезное, то лучше заложиться на этот вариант. От молчания ничего не будет, если же обвинить пациента в том, что он лжет, а он возьми и не солги — будет нехорошо.
Осторожность никогда не помешает — но если дело только в Навальном. Здесь же, кроме него, есть власти, обвиняемые в том, что они цинично и сознательно ведут дело к гибели пациента. То есть одно из двух. Или пациент говорит правду, а власти хотят его смерти. Или власти ничего такого не хотят, а пациент сознательно и лживо обвиняет их в злодейских намерениях. Тут отмолчаться уже труднее — надо взять чью-либо сторону.
В примере из романа дело было еще и в репутации. Гимназист Бертольд был юношей честным и серьезным, и трудно было поверить, что он вдруг решил прибегнуть к откровенной симуляции.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:02
Владимирский омбудсмен проверит информацию о голодовке Навального
Но таковы же и примеры из жизни. Можно было по-разному относиться и к осужденному по ст. 70 УК РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда") А. Т. Марченко, умершему в 1986 году от последствий голодовки. Равно как и к десяти членам Ирландской республиканской армии (вообще-то террористическая организация), заморившим себя голодом в 1981 году. Однако ни Марченко, ни десять активистов ИРА не были замечены ни в необъяснимо пространной жизни — лобстеров не ели, на дорогих заграничных курортах не отдыхали, детей в Стэнфорде не обучали, — ни в малопонятных финансовых делах, ни в систематической лжи по разным поводам, когда человек врет как дышит.
Но это было давно, когда репутация — особенно в смертельном противостоянии тюремному режиму — чего-то стоила. Тогда власти — даже и такие бестрепетные, как Маргарет Тэтчер с ее "Это их выбор", то есть "Хотите подыхать — подыхайте" — понимали, что решимость заключенных в самом деле высока и речь в самом деле идет о жизни и смерти. Ибо голодающие, возможно, были фанатиками, возможно, опасными фанатиками, но и прежде, и в своем стоянии до самыя до смерти они были безусловно честны.
С тех пор время убежденных людей прошло и настало время жуликов.
Надежда Савченко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2018
14 июля 2018, 04:18
Савченко объявила голодовку из-за продления ареста
М. Б. Ходорковский, который сейчас пишет: "Сам голодал, знаю, только твердость", объявил голодовку 18 мая 2010 года в 18:00, а 19 мая 2010 года в 08:00 ее прекратил. Только твердость, только решимость.
Н. В. Савченко голодала в российской тюрьме с 13 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года, то есть более 100 дней. Члены ИРА начали умирать один за другим на 60-й день голодовки. Савченко же была крайне бодра и даже сильно поправилась, ибо ей делали с ее согласия питательные инъекции.
Неудалый режиссер и неудалый бомбист О. Г. Сенцов голодал с 14 мая по 6 октября 2018 года (145 дней) по сценарию Савченко.
Сподвижница А. А. Навального Л. Э. Соболь в 2019 году в знак протеста против отказа регистрировать ее на выборах в Мосгодуму голодала 33 дня — и тоже по-украински, никак не по-ирландски.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 15.08.2019
15 августа 2019, 00:22
Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
Традиция "украинских голодовок" в России в сочетании с и без того неоднозначной репутацией отважных борцов привела к ожидаемому результату. Методика борца за мир д-ра Хайдера (голодал в 1988 году 218 дней, сохраняя замечательную бодрость) девальвирует голодовку как таковую, являясь — назовем вещи своими именами — преступлением против тех заключенных, которые не видят другого выхода и приняли отчаянное решение голодать до конца. Соболь, Хайдер, Ходорковский и другие уничтожили доверие к голодающим, а значит, и общественное сочувствие к ним.
Распальцовщик — не голодовщик, это страшное средство имеет шансы (причем тоже не всегда) сработать только в сочетании с безукоризненной репутацией. С чем у героев нашего времени так неважно, что и сказать нельзя.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:33
В УФСИН заявили, что Навальному оказывают всю необходимую медпомощь
 
Алексей НавальныйАвторыМнение - Авторы
 
 
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