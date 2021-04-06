Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html
Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении
Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении
Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса, пишет... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:23
2021-04-06T22:32
здоровье
гипертония
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b0e11a57a582062c03b07348650e7cb.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса, пишет Express. Диета — частое предписание при лечении гипертонии, так как некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления, отмечают эксперты. По их мнению, высокое содержание соли во многих мясных продуктах, а особенно натрия, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В статье подчеркивается, что даже мясные деликатесы, промаркированные знаком "с низкой концентрацией соли", как правило, содержат большое количество натрия, опасного для гипертоника. Согласно Action on Salt, высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и, как следствие, к повышению кровяного давления. Напротив, уменьшение натрия в организме приводит к 16-процентному снижению смертности от инсульта и 12-процентному снижению смертности от ишемической болезни сердца.
https://ria.ru/20210402/gipertoniya-1604024343.html
https://ria.ru/20201103/malysheva-1582878769.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909012_483:106:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f2894cadc6e6768fd47bcdd126bb2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, гипертония, общество

Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении

22:23 06.04.2021 (обновлено: 22:32 06.04.2021)
 
© Depositphotos / AndreyPopovДевушка достает продукты из холодильника
Девушка достает продукты из холодильника - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса, пишет Express.
Диета — частое предписание при лечении гипертонии, так как некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления, отмечают эксперты. По их мнению, высокое содержание соли во многих мясных продуктах, а особенно натрия, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 19:26
Мясников назвал восемь худших последствий гипертонии
В статье подчеркивается, что даже мясные деликатесы, промаркированные знаком "с низкой концентрацией соли", как правило, содержат большое количество натрия, опасного для гипертоника.
Согласно Action on Salt, высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и, как следствие, к повышению кровяного давления. Напротив, уменьшение натрия в организме приводит к 16-процентному снижению смертности от инсульта и 12-процентному снижению смертности от ишемической болезни сердца.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 17:50
Малышева развеяла мифы о высоком давлении
 
ЗдоровьеГипертонияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния