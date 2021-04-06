https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html

Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении

Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении

Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса, пишет... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:23

2021-04-06T22:23

2021-04-06T22:32

здоровье

гипертония

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления вяленого мяса, пишет Express. Диета — частое предписание при лечении гипертонии, так как некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления, отмечают эксперты. По их мнению, высокое содержание соли во многих мясных продуктах, а особенно натрия, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В статье подчеркивается, что даже мясные деликатесы, промаркированные знаком "с низкой концентрацией соли", как правило, содержат большое количество натрия, опасного для гипертоника. Согласно Action on Salt, высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости и, как следствие, к повышению кровяного давления. Напротив, уменьшение натрия в организме приводит к 16-процентному снижению смертности от инсульта и 12-процентному снижению смертности от ишемической болезни сердца.

https://ria.ru/20210402/gipertoniya-1604024343.html

https://ria.ru/20201103/malysheva-1582878769.html

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2021

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здоровье, гипертония, общество