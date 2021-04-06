Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/frantsiya-1727105109.html
Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"
Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"
Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T21:45
2021-04-06T21:45
nord stream 2 ag
северный поток — 2
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_551:0:2976:1364_1920x0_80_0_0_bfe38d3f533850bafd94cbe1e6a29111.jpg
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции.На прошлой неделе о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
https://ria.ru/20210402/metallolom-1603981014.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0532eeb54989d0b53a6eda896a6c83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nord stream 2 ag, северный поток — 2, франция, в мире

Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"

21:45 06.04.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции.
На прошлой неделе о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.

"В зоне прокладки газопровода в настоящее время нет французских военных кораблей. Мы не можем сообщить вам о наличии кораблей других стран", - отметили в пресс-службе Главного штаба ВС Франции.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 10:35
В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
Военный корабль в зоне прокладки трубопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 16:06
"Металлолом". Поляки высмеяли корабли рядом с "Северным потоком — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния