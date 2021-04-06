Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции.
На прошлой неделе о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.
"В зоне прокладки газопровода в настоящее время нет французских военных кораблей. Мы не можем сообщить вам о наличии кораблей других стран", - отметили в пресс-службе Главного штаба ВС Франции.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".