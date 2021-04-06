https://ria.ru/20210406/frantsiya-1727105109.html

Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"

Во Франции заявили об отсутствии своих кораблей у "Северного потока — 2"

Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T21:45

2021-04-06T21:45

2021-04-06T21:45

nord stream 2 ag

северный поток — 2

франция

в мире

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французских кораблей нет в зоне прокладки газопровода "Северный поток 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Главного штаба Вооруженных сил Франции.На прошлой неделе о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных кораблей, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html

https://ria.ru/20210402/metallolom-1603981014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, франция, в мире