https://ria.ru/20210406/facebook-1727052677.html

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о хранении данных россиян

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о хранении данных россиян

Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:19

2021-04-06T16:19

2021-04-06T16:19

россия

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства.В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 миллиона рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах Российской Федерации, на территории нашей страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), напоминает Роскомнадзор."В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных", - говорится в сообщении.Роскомнадзор напоминает, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности.Как отмечает ведомство, в России действует закон "О персональных данных", и одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян по закону является требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Добавляется также, что хранение данных россиян на территории РФ повысит уровень их защищённости и в значительной степени снизит риски утечки.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook тогда не ответил и был оштрафован на 3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210405/facebook-1604223018.html

https://ria.ru/20210319/facebook-1601944813.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество