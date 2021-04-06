Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/facebook-1727052677.html
Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о хранении данных россиян
Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о хранении данных россиян
Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:19
2021-04-06T16:19
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8273c86d1b9da603d826e8e59fc15239.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства.В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 миллиона рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах Российской Федерации, на территории нашей страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), напоминает Роскомнадзор."В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных", - говорится в сообщении.Роскомнадзор напоминает, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности.Как отмечает ведомство, в России действует закон "О персональных данных", и одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян по закону является требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Добавляется также, что хранение данных россиян на территории РФ повысит уровень их защищённости и в значительной степени снизит риски утечки.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook тогда не ответил и был оштрафован на 3 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210405/facebook-1604223018.html
https://ria.ru/20210319/facebook-1601944813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450073_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_bc268307b6e7d6143d569afacb09a2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о хранении данных россиян

16:19 06.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил Facebook повторный запрос, выполняет ли соцсеть требование о хранении персональных данных россиян в РФ, сообщается на сайте ведомства.
В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 миллиона рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах Российской Федерации, на территории нашей страны (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), напоминает Роскомнадзор.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 06:19
Эксперт объяснил, чем опасна для пользователей утечка данных из Facebook
"В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор напоминает, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности.
Умный браслет Facebook - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:41Наука
Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли
Как отмечает ведомство, в России действует закон "О персональных данных", и одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян по закону является требование о хранении данных российских граждан на территории РФ. Добавляется также, что хранение данных россиян на территории РФ повысит уровень их защищённости и в значительной степени снизит риски утечки.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook тогда не ответил и был оштрафован на 3 тысячи рублей.
 
РоссияFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния