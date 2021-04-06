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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210406/evropa-1604445736.html
В Брюсселе разрешили устанавливать летние террасы ресторанов на парковках
В Брюсселе разрешили устанавливать летние террасы ресторанов на парковках
Власти Брюсселя разрешили кафе и ресторанам обустраивать летние террасы на общественных парковках, сообщает "Европульс". Эта мера будет действовать как минимум... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:30
2021-04-06T14:30
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Брюсселя разрешили кафе и ресторанам обустраивать летние террасы на общественных парковках, сообщает "Европульс". Эта мера будет действовать как минимум до осени 2022 года. Таким образом городские власти пытаются помочь рестораторам восстановиться после закрытия заведений во время локдауна. Еще одна цель – снизить количество автомобилей в центре бельгийской столицы.Рестораны могут размещать веранды на парковках, не ставя в известность власти Брюсселя. Исключение – исторический центр, там для установки террас потребуется специальное разрешение. При этом веранды должны оставлять достаточно места для пешеходов. Еще одно условие – террасы должны работать в теплый сезон - до 31 октября.Похожие меры недавно приняли в Париже – там кафе и рестораны могут размещать столики на улицах. А в городах Швеции на месте парковок решили оборудовать места для досуга – скамейки, столы, уличные тренажеры.
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швеция, ресторан, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, брюссель, европа, париж, еда

В Брюсселе разрешили устанавливать летние террасы ресторанов на парковках

14:30 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип ЕС на улице Брюсселя
Логотип ЕС на улице Брюсселя - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Брюсселя разрешили кафе и ресторанам обустраивать летние террасы на общественных парковках, сообщает "Европульс". Эта мера будет действовать как минимум до осени 2022 года.
Таким образом городские власти пытаются помочь рестораторам восстановиться после закрытия заведений во время локдауна. Еще одна цель – снизить количество автомобилей в центре бельгийской столицы.
Рестораны могут размещать веранды на парковках, не ставя в известность власти Брюсселя. Исключение – исторический центр, там для установки террас потребуется специальное разрешение.
При этом веранды должны оставлять достаточно места для пешеходов. Еще одно условие – террасы должны работать в теплый сезон - до 31 октября.
Похожие меры недавно приняли в Париже – там кафе и рестораны могут размещать столики на улицах. А в городах Швеции на месте парковок решили оборудовать места для досуга – скамейки, столы, уличные тренажеры.
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