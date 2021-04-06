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Почти весь Сахалин остался без света
Почти весь Сахалин остался без света
Авария на подстанции оставила без электричества около 400 тысяч жителей Сахалина, сообщило Минэнерго. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:25
2021-04-06T12:59
россия
сахалин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Авария на подстанции оставила без электричества около 400 тысяч жителей Сахалина, сообщило Минэнерго.Всего на Сахалине проживают примерно 485 тысяч человек, то есть без света остался практически весь остров.В Минэнерго уточнили, что полностью обесточены Южный и Северный энергорайоны, но в изолированном Охинском электроснабжение сохраняется. Мощность отключенных потребителей составляет около 300 мегаватт.Аварийное отключение шин произошло на подстанции "Южно-Сахалинская" в 17:40 по местному времени (09:40 мск), при этом обошлось без разрушений и повреждения электрооборудования. Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль.
https://ria.ru/20210325/zarabotat-1602821594.html
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россия, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)

Почти весь Сахалин остался без света

12:25 06.04.2021 (обновлено: 12:59 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Авария на подстанции оставила без электричества около 400 тысяч жителей Сахалина, сообщило Минэнерго.
Всего на Сахалине проживают примерно 485 тысяч человек, то есть без света остался практически весь остров.
В Минэнерго уточнили, что полностью обесточены Южный и Северный энергорайоны, но в изолированном Охинском электроснабжение сохраняется. Мощность отключенных потребителей составляет около 300 мегаватт.

"Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 мегаватт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку. Ориентировочный срок восстановления составляет два часа", — говорится в сообщении.

Аварийное отключение шин произошло на подстанции "Южно-Сахалинская" в 17:40 по местному времени (09:40 мск), при этом обошлось без разрушений и повреждения электрооборудования. Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль.
Электросчетчик - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:38
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РоссияСахалинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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