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Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы
Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы
Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-06T15:31
2021-04-12T15:37
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мосприрода
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды в Измайловском лесопарке зафиксировали краснокнижных дятлов - желну и белоспинного дятла. Также самца чёрного дятла удалось обнаружить и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.Отмечается, что желна, или чёрный дятел – это 2 категория Красной книги Москвы, редкий и малочисленный вид. Однако гнездование чёрного дятла стабильно отмечается в Измайловском лесопарке в окрестностях реки Серебрянки. Крик желны очень запоминающийся, похож на крик птеродактилей из фантастических фильмов. Однако в период вывода потомства птицы, создавшие пары, ведут себя гораздо тише.Сообщается, что пара белоспинных дятлов, которых удалось запечатлеть специалистам Мосприроды в природно-историческом парке "Измайлово", - это достаточно крупные по размеру птицы из рода пёстрых дятлов.Хотя белоспинный дятел и краснокнижная птица, в Москве он к самым редким не относится. Он занесён в ККМ под 5-й категорией – это восстановившиеся виды, численность и распространение которых на территории города в результате принятых мер или самопроизвольно возросли до безопасного для них уровня.
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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество

Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы

15:31 06.04.2021 (обновлено: 15:37 12.04.2021)
 
© Фото : сотрудник Дирекции природной территории "Серебряный бор" Сорокина АннаБелоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Москвы
Белоспинный дятел, занесенный в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : сотрудник Дирекции природной территории "Серебряный бор" Сорокина Анна
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды в Измайловском лесопарке зафиксировали краснокнижных дятлов - желну и белоспинного дятла. Также самца чёрного дятла удалось обнаружить и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что желна, или чёрный дятел – это 2 категория Красной книги Москвы, редкий и малочисленный вид. Однако гнездование чёрного дятла стабильно отмечается в Измайловском лесопарке в окрестностях реки Серебрянки. Крик желны очень запоминающийся, похож на крик птеродактилей из фантастических фильмов. Однако в период вывода потомства птицы, создавшие пары, ведут себя гораздо тише.
Сообщается, что пара белоспинных дятлов, которых удалось запечатлеть специалистам Мосприроды в природно-историческом парке "Измайлово", - это достаточно крупные по размеру птицы из рода пёстрых дятлов.
Хотя белоспинный дятел и краснокнижная птица, в Москве он к самым редким не относится. Он занесён в ККМ под 5-й категорией – это восстановившиеся виды, численность и распространение которых на территории города в результате принятых мер или самопроизвольно возросли до безопасного для них уровня.
"По данным учётов краснокнижных птиц в 2020 году, желну замечали в природно-исторических парках "Измайлово", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", заказнике "Зеленоградский", памятнике природы "Серебряный бор", природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан". Белоспинный дятел обитает в лесопарках "Кусково" и "Измайлово", "Битцевский лес" и ПП "Серебряный бор". Под 1-й категорией в Красную книгу занесён седой дятел, он отмечен в ПЗ "Долина реки Сходни в Куркино" и в Битцевском лесу. В Битцевском лесу учли среднего пёстрого дятла (1 категория), а на ПТ "Москворецкий" - зелёного (3 категория)", - дополняется в сообщении.
Грачи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода просит не шуметь на природе для комфортного гнездования птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
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