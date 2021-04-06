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Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы

Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы

Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-06T15:31

2021-04-06T15:31

2021-04-12T15:37

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Краснокнижных дятлов зафиксировали на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды в Измайловском лесопарке зафиксировали краснокнижных дятлов - желну и белоспинного дятла. Также самца чёрного дятла удалось обнаружить и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - говорится в сообщении.Отмечается, что желна, или чёрный дятел – это 2 категория Красной книги Москвы, редкий и малочисленный вид. Однако гнездование чёрного дятла стабильно отмечается в Измайловском лесопарке в окрестностях реки Серебрянки. Крик желны очень запоминающийся, похож на крик птеродактилей из фантастических фильмов. Однако в период вывода потомства птицы, создавшие пары, ведут себя гораздо тише.Сообщается, что пара белоспинных дятлов, которых удалось запечатлеть специалистам Мосприроды в природно-историческом парке "Измайлово", - это достаточно крупные по размеру птицы из рода пёстрых дятлов.Хотя белоспинный дятел и краснокнижная птица, в Москве он к самым редким не относится. Он занесён в ККМ под 5-й категорией – это восстановившиеся виды, численность и распространение которых на территории города в результате принятых мер или самопроизвольно возросли до безопасного для них уровня.

https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603857478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество